Magyar-ír – Vasárnap akár még a vb-re is kijuthat a magyar labdarúgó-válogatott

Amennyiben Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai vereséget szenvednek, akkor biztosan lemaradnak a jövő évi világbajnokságról, viszont már a döntetlennel is biztosan megőrzik a pótselejtezőt érő második helyüket, mivel jelenleg egy ponttal megelőzik a harmadik helyezett szigetországi riválist.

Ugyanakkor győzelem esetén akár a kijutást eredményező első helyre is van esélyük, ha a sereghajtó örmények nagy meglepetésre pontot vagy pontokat rabolnak a Nemzetek Ligája-győztes portugáloktól, akik ráadásul eltiltás miatt nélkülözik majd egyik legjobbjukat, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldót. A kaukázusi csapat győzelme esetén bármilyen különbségű magyar siker vb-részvételt érne, a portói döntetlen esetén viszont a magyaroknak legalább három góllal kellene megverniük az íreket, hogy a négyes élén végezzenek.

A magyar állampolgársággal is rendelkező szakvezetőnek egyetlen kulcsjátékosa hiányzik a kapus Tóth Balázs személyében, ami annyiban lehet érzékeny veszteség, hogy a Blackburn Rovers futballistája az angol másodosztályban hozzá van szokva a rengeteg beadáshoz, amely az írek támadójátékának fontos eleme. Az őt helyettesítő Dibusz Dénes viszont számos alkalommal bizonyította már kiváló képességeit a válogatottban is. Az ír csapatnak is lehet egy nagy hiányzója, ugyanis Evan Ferguson, az AS Roma csatára nem volt bevethető csütörtökön a portugálok ellen, de a rivális még bízik abban, hogy vasárnap már pályára léphet.

A találkozó nagy kérdése, hogy a csapatok mekkora kockázatot vállalnak, illetve mikortól. A magyarok remek kontrajátékkal rendelkeznek, így attól a pillanattól, hogy az írek a számukra egyetlen jó eredmény, a győzelem érdekében kinyílnak, az a hazai együttes számára is nagy lehetőséget biztosít a gólszerzésre.

A magyar-ír vb-selejtező a norvég Espen Eskas sípjelére vasárnap 15 órakor kezdődik a jövő évi Bajnokok Ligája-döntőnek is otthont adó Puskás Arénában. A mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Európai vb-selejtezők, F csoport, 6. (utolsó) forduló:

vasárnap:

MAGYARORSZÁG-Írország, Puskás Aréna 15.00

Portugália-Örményország, Porto 15.00

A csoport állása:

1. PORTUGÁLIA 5 3 1 1 11- 6 10 pont

2. Magyarország 5 2 2 1 9- 7 8

3. Írország 5 2 1 2 6- 5 7

4. Örményország 5 1 - 4 2-10 3

Korábbi eredmények:

1. forduló (szeptember 6.):

Örményország-Portugália 0-5 (0-3)

Írország-MAGYARORSZÁG 2-2 (0-2)

2. forduló (szeptember 9.):

Örményország-Írország 2-1 (1-0)

MAGYARORSZÁG-Portugália 2-3 (1-1)

3. forduló (október 11.):

Portugália-Írország 1-0 (0-0)

MAGYARORSZÁG-Örményország 2-0 (0-0)

4. forduló (október 14.):

Írország-Örményország 1-0 (0-0)

Portugália-MAGYARORSZÁG 2-2 (2-1)

5. forduló (november 13.):

Örményország-MAGYARORSZÁG 1-0 (1-0)

Írország-Portugália 2-0 (2-0)