Ez így most már mateklecke is – A négyes körbeverés miatt a menny és a pokol is várhat a magyar labdarúgó-válogatottra

Ha a realitások talaján maradunk, Magyarország egyenes ági vb-re jutására és csoportelsőségére az esély inkább elméleti, függetlenül attól, hogy a portugálok a sorozatban valójában csak egyszer, Örményországban játszottak jól. Ám még így is csak akkor kerül veszélybe Portugália egyenes kijutása, ha otthon, Portóban vasárnap kikap az örményektől. A lisszaboni sportnapilap, az A Bola szerint a fogadóirodák 14,05-re adják a vendégek győzelmét, 1,45-re a portugál sikert. Ennyit tehát erről.

Ami a mi helyzetünket illeti, Marco Rossi azt mondta a csütörtök esti sajtótájékoztatóján az örményországi győztes vb-selejtező után, hogy amióta ő a kapitány, szinte még nem is volt olyan tétmérkőzése, amelyen ne kellett volna szenvedni, tegyük hozzá, ezért is jó lett volna, ha a vasárnap délután 3 órakor kezdődő, írek elleni meccs már csak formalitás – de nem így lesz, mivel az írek meglepetésre simán győztek Portugália ellen csütörtök este.

És akkor a matek: a csoportot 10 ponttal vezetik a portugálok, 8 van a magyar, 7 az ír válogatottnak. Ez azt jelenti, hogy a hazai győzelem a portugáloknak biztosan elég a csoportgyőzelemhez, de még a döntetlen is jó lehet, a vb-selejtezőkön nem az egymás elleni eredmény dönt, hanem a gólkülönbség, márpedig ebben Portugália sokkal jobb Magyarországnál; ha Roberto Martínez együttese csak egy pontot szerezne, a magyar válogatottnak 3 góllal kellene nyernie az írek ellen az előzéshez.

A magyar és az ír válogatott összevetése még egyszerűbb: ha nem kap ki a magyar válogatott, akkor legalább második lesz a csoportban. Így voltunk 2015-ben, az Eb-selejtezők során is: egy számunkra kedvező más eredmény megnyitotta volna az utat a továbbjutáshoz, de végül a magyar válogatottnak kellett megvívnia magáért a csatát, s le is győzte a norvégokat.