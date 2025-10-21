Térdpanasz után műtét: megszólalt a magyar válogatott csatár

A 30 éves támadót augusztusban kellett megműteni, amikor kiújultak korábbi térdpanaszai.

„A rehabilitáció hetedik hetében vagyok, gyógytornázom, terheljük a lábamat, ami fájdalommentes” – adott helyzetjelentést az állapotáról a csatár az M1 aktuális csatornának. Ádám Martin hozzátette, az első hetek, amikor csak feküdt vagy mankózott, nehezebben teltek, de pozitívum volt, hogy több időt tudott a családjával lenni.

„Benne van, hogy ha így haladok, akkor decemberben már a csapattal tudok edzeni. Az pedig majd kiderül, mikor tudok ismét pályára lépni, de szerintem januárra leszek százszázalékos” – tekintett előre a 28-szoros válogatott labdarúgó.

A csatár csapata jó teljesítménye – a Paks veretlenül vezeti az NB I-et – kapcsán azt mondta, nem lepődött meg ezen, mert tudja és látja, milyen munka folyik, milyen az öltöző, de természetesen örül annak, hogy játékostársai jól teljesítenek.

A magyar válogatott kapcsán kiemelte, a novemberi, örményországi világbajnoki selejtező kulcsfontosságú lesz, a cél pedig egyértelműen az, hogy a válogatott ott legyen a jövő nyári világbajnokságon.

„Nyilván ott van a célkeresztben, hogy márciusban kapjak meghívót, de majd meglátjuk, mennyire lesz reális, hogy sikerül a visszatérés, meglesz-e a formám és az erőnlétem. Tudom, mit jelent a címeres mez, forráskúti gyerekként lehetetlennek tűnt, hogy én valaha odakerülök, ezért minden egyes pillanatot megéltem, amikor ott lehettem, és mindig úgy készültem, hogy lehet, az lesz az utolsó szereplésem” – mondta Ádám Martin, aki 2022 és 2024 között háromszor volt eredményes a nemzeti csapatban.