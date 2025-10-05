ARÉNA - PODCASTOK
Water polo action in a swimming pool
Nyitókép: Grigorenko/Getty Images

Súlyos vereséget szenvedett, de továbbjutott a Szolnok

Infostart / MTI

A Szolnok utolsó meccsén váratlanul simán, kilenc góllal kikapott a házigazda spanyol Terrasa csapatától a férfi vízilabda Eurokupa spanyolországi selejtezőtornáján, ám csoportmásodikként így is főtáblára jutott.

A magyar csapat – amely pénteken a francia Pays D'aix együttesét 23–10-re, szombaton a német Potsdam gárdáját pedig 14–10-re verte – vasárnap nagyon gyengén játszott, egészen a harmadik negyed hajrájáig gólképtelen volt, s végül 13–4-es vereséget szenvedett.

A második számú európai kupasorozatban négy négyes csoportban zajlottak a kvalifikációs küzdelmek, a főtáblára – melyen a BVSC már biztos szereplő – a négy első és a három legjobb második jutott fel.

A szolnokiak hat ponttal, plusz nyolcas gólaránnyal zártak a második helyen, s mivel az A csoportban második görög Apollon Szmirnisz hat ponttal és plusz hatos mutatóval végzett, így a magyar együttes mögé került az összevetésben.

Férfi Eurokupa-selejtező, D csoport, Terrassa:
CN Terrassa (spanyol)-Szolnoki Dózsa 13-4 (5-0, 2-0, 3-1, 3-3)

szombaton játszották:

  • Szolnoki Dózsa-OSC Potsdam (német) 14-10 (2-5, 4-2, 4-2, 4-1)

pénteken játszották:

  • Szolnoki Dózsa-Pays D'aix Nation (francia) 23-10 (7-1, 4-5, 3-2, 9-2)

vízilabda

szolnok

főtábla

eurokupa

