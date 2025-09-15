ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.55
usd:
332.89
bux:
101199.84
2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
fotónk az AI-jal készült
Nyitókép: fotónk az AI-jal készült

Elhunyt a brit bokszlegenda

Infostart

Szombatról vasárnapra virradó éjjel 46 éves korában elhunyt Richard Hatton, a britek világbajnok profi ökölvívója.

A sportoló manchesteri otthonában hunyt el, a rendőrség szűkszavú közleménye szerint az esettel kapcsolatban egyelőre semmilyen gyanús körülmény nem vetődött fel.

Hatton korábban megnyerte a WBA, az IBO és az IBF kisváltósúlyú világbajnoki címét, a WBA-nál pedig váltósúlyban lett vb-győztes. Tizenöt évig tartó profi pályafutása során 48 mérkőzésen 45 győzelmet aratott, és karrierje csúcsán megmérkőzött többek között Floyd Mayweatherrel és Manny Pacquiaóval is.

Rendkívül szerény természete, közvetlen viselkedése miatt is nagyon népszerű volt a szurkolók körében, 2012-es visszavonulását követően nyíltan beszélt azokról a problémáiról is, amelyek kikezdték a mentális egészségét.

Többször megpróbált öngyilkos lenni,

és komoly küzdelmet folytatott a depresszióval, az alkohollal és a kábítószerekkel is.

Edzőként is eredményesen dolgozott, 2017-ben világbajnoki címhez segítette a kazah Zsanat Zsakijanovot.

Két hónappal ezelőtt jelentette be, hogy decemberben Dubajban Eisa al-Dah ellen visszatér a ringbe.

Kezdőlap    Sport    Elhunyt a brit bokszlegenda

gyász

profi boksz

Richard Hatton

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már genetikailag is módosult az ember közelében élő vaddisznó

Már genetikailag is módosult az ember közelében élő vaddisznó
Az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője szerint az utóbbi években a vaddisznók egyre gyakrabban jelennek meg lakott területeken. Az ember környezetében élő vaddisznók ugyanakkor genetikailag eltérnek a természetben élő társaiktól, jobban idomulnak az ember által keltett zajokhoz, ingerekhez – mondta az InfoRádióban Földvári Attila. De mit tehetünk, mit tegyünk?
VIDEÓ
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új szankciókat lengetett be Oroszország ellen Trump, ukrán előrenyomulásról számolt be Zelenszkij – Háborús híreink hétfőn

Új szankciókat lengetett be Oroszország ellen Trump, ukrán előrenyomulásról számolt be Zelenszkij – Háborús híreink hétfőn

Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette, kész új szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben, de Európának is szigorítani kell a szankciókon, például hogy ne vásároljanak kőolajat Oroszországtól. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök varnap esti videóbeszédében azt mondta, az ukrán erők előrenyomultak az északi Szumi megye határ menti körzeteiben, ahol az orosz hadsereg próbálja megvetni a lábát. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne

Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne

Egy magyar alapítványi iskola esetében akár évi 200 ezer forintból is megoldható a tanulás, ugyanakkor a brit elitiskolákban ez az összeg meghaladhatja a 10 millió forintot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Adolescence, The Studio and The Pitt dominate Emmy Awards

Adolescence, The Studio and The Pitt dominate Emmy Awards

Owen Cooper, 15, makes history as Severance, The Pitt and The Studio also win at the 77th Primetime Emmy Awards.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 14. 20:45
Nem az újpesti focisták napja volt a mai
2025. szeptember 14. 19:55
Kitálható volt, hogy miért cserélték le Kerkez Milost, de itt a hivatalos indoklás
×
×
×
×