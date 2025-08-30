31 év után nyert ismét a magyar olimpiai bajnok

„Mivel ez volt a 30. Göd Kupa, ezért azt gondoltam, hogy 1994 után ismét kajakba ülők Göd színeiben” – mesélte el a döntése okát a Hello Gödnek Kammerer Zoltán.

A háromszoros olimpiai bajnok kajakozó 31 évvel ezelőtt Göd színeiben nyert, és most ismét a város nevében versenyzett.

A 2000 méteres, fordító bójás, korosztályban összevont számban nem talált legyőzőre a Dunán. A győzelem után azt mondta, hogy a városért hajtott, és örül, hogy „itthon tartotta az aranyérmet”.

Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai bajnok kajakozó, aki pályafutását Gödön kezdte, majd a Győri Vízisport Egyesület versenyzőjeként vált a sportág egyik meghatározó alakjává.

Első olimpiai aranyérmét a 2000-es sydneyi játékokon szerezte meg K2 500 méteren Storcz Botonddal, valamint K4 1000 méteren a magyar négyes tagjaként.

A sikert 2004-ben Athénban megismételte, ismét aranyérmet nyerve K4 1000 méteren.

Negyedik olimpiai érmét a 2012-es londoni olimpián szerezte, ahol ezüstérmes lett a Tóth Dáviddal, Kulifai Tamással és Pauman Dániellel alkotott négyes egységben.

Kammerer Zoltán az évek során számos világbajnoki és Európa-bajnoki címet is begyűjtött, és vezérevezősként jelentős szerepet játszott abban, hogy a magyar kajaknégyes hosszú időn át a világ élvonalába tartozott.

2022-ben jelentette be visszavonulását.