Már a tervezett éves deficit 83 százaléka az államháztartás központi alrendszere hiányának mértéke – a nap hírei

Az államháztartás központi alrendszere 3420 milliárd forintos hiánnyal zárt az év első három hónapjában, ez már a tervezett éves deficit 83 százaléka. Az NGM azt írja, az eltérésben jelentős szerepet játszanak a kormány otthonteremtési, valamint közútépítési intézkedései.

Márciusban csökkentek a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi tartalékai, főként az iráni háború hatásai miatt. Március végén 58 milliárd 700 millió eurót tettek ki a jegybank nemzetközi tartalékai, ami 1 milliárd 200 millió euróval alacsonyabb, mint a február végi adat.

35 nyertes energetikai kutatás-fejlesztési projektjeit támogatja a Jedlik Ányos Energetikai Program pályázata. A jelentkezők felének megítélt, mintegy 13 milliárd forint több mint 20 milliárd forint összköltségű innovatív beruházás létrejöttét segíti.

Első körben 26 öntözésfejlesztési beruházás támogatásáról döntött az Agrárminisztérium 21 milliárd 200 millió forint értékben. Nagy István miniszter hangsúlyozta: a vissza nem térítendő támogatás célja, hogy elősegítse a művelés alatt álló területeken a víz utánpótlásának biztosítását.

Már több mint 260 ezren támogatták az aláírásukkal a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek, valamint az Agrárgazdasági Kamara petícióját a gazdák védelméről. A szervezetek szerint ez azt bizonyítja, hogy a magyarok nem kérnek a 3. országokból érkező, bizonytalan minőségű élelmiszerekből, visszautasítják az EU mezőgazdaságát veszélyeztető szabadkereskedelmi megállapodásokat.

A Nemzeti Választási Iroda azt kéri a szavazóktól, hogy lehetőség szerint ne az esti utolsó órákra hagyják voksuk leadását. A vasárnapi országgyűlési választáson azok, akik legkésőbb este 7 órakor beállnak a várakozó sorba, még leadhatják szavazatukat.

Szavazásra biztat a vasárnapi választáson a köztársasági elnök. Sulyok Tamás közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kiemeli, hogy a demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga.

Már 231 ezer levélszavazatot adtak le a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok. Az eddig ellenőrzöttek közül több mint 147 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat.

A Fidesz 5 százalékos vezetését mérte a kampány hajrájában amerikai McLaughlin & Associates kutatócég. Eszerint a választások előtt a Fidesz 42,6 százalékkal áll az élen, míg a Tisza 37,3 százalékon követi. A Mi Hazánk jutna még be a parlementbe, 7 százalékkal.

Minden kategóriában erősödött Tisza párt, a Fidesz gyengült a választás előtt a Publicus Intézet közvélemény-kutatása szerint. A biztos szavazó pártválasztók körében az ellenzéki párt 52-39-re vezet. A Mi Hazánk a parlamenti bejutás küszöbén billeg.

Magyarországnak összefogásra és biztonságra van szüksége - jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor Facebook-nyilatkozatában felsorolta a kormány eddigi eredményeit: az IMF hazaküldését, a rezsicsökkentést, a családok megvédését. Az ATV-nek adott interjújában propagandának nevezte, hogy nem adná át a hatalmat, ha veszít. Közölte, hogy a Fidesz győzelmére számít és 3 millió szavazatot szeretne összegyűjteni.

A Tisza párt elnöke is úgy véli, hogy Magyarországnak összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége, ezért azt kéri a választóktól, hogy szavazzanak a Tiszára. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott: Orbán Viktort ugyanazok fogják leváltani, akik 2010 óta négyszer kétharmadhoz segítették, a magyar emberek milliói, akiket cserbenhagyott és elárult. Egri fórumán azt hangoztatta, mind a 106 választókerületben komoly győzelmi eséllyel indulnak.

Európai, szabad, igazságos magyar köztársaságot ígért a Demokratikus Koalícióra szavazóknak a párt elnöke, Göncz Árpád egykori államfő fővárosi szobránál. Dobrev Klára hangsúlyozta, a volt államfő példakép, emberi nagyságával mindenkin felülemelkedett.

Mintegy 800 magyar kormányzati e-mail-cím és a hozzájuk tartozó jelszó került nyilvánosságra az interneten – számolt be róla a Bellingcat nemzetközi oknyomozó portál. Az adatok azért kerülhettek nyilvánosságra, mert a felhasználók gyenge jelszavakat használtak.

250 millió forintot adományozott a Budapest Airport a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetnek. A támogatással a repülőgépek okozta zajhatások mérsékléséhez kívánnak hozzájárulni, több mint 104 tetőtéri ablakot is ki tudnak cserélni.

Ukrajna tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték javítását - jelentette ki az ukrán elnök Kijevben. Volodimir Zelenszkij szerint a kőolajvezetéken sok mindent elvégeztek, ám a megsemmisült tartályokat nem lehet gyorsan helyreállítani. Az ukrán államfő hangsúlyozta: a Barátság-vezeték javításának feltétele, hogy továbbra is fennálljon a felajánlott európai finanszírozás.

A Libanonban végrehajtott katonai csapások mérséklésére kérte az izraeli miniszterelnököt Donald Trump. Az amerikai elnök az NBC News televíziónak elmondta: telefonon beszélt Benjamin Netanjahuval, aki megígérte, hogy teljesíti a kérést.

Németországban 2024 januárja óta a legmagasabb volt az infláció, amely elérte a 2,7 százalékot. A Destatis adatai szerint az áremelkedést elsősorban az energiatermékek drágulása okozta, ahol 7,2 százalékkal nőttek az árak.