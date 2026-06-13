BL bronzérmes az FTC férfi csapata

Az FTC-Telekom Waterpolo férfi vízilabdacsapata bronzérmesként zárta a Bajnokok Ligája 2025/26-os szezonját, miután a máltai négyes döntő szombati helyosztóján 16-13-ra legyőzte az Olimpiakoszt.

Az FTC két éremmel gazdagodott a máltai négyes döntőben, ahol első ízben rendezték meg együtt a férfiak és a nők végjátékát. A Matajsz Márk által irányított női gárda a pénteki döntőben szintén az Olimpiakosszal találkozott, és ötméteres párbajban maradt alul.

Bajnokok Ligája, négyes döntő (Málta):

FTC-Telekom Waterpolo - Olimpiakosz (görög) 16-13 (5-4, 4-5, 2-2, 5-2) gólszerzők: Vámos, Mandic 3-3, Fekete, Vigvár Ve. 2-2, Vismeg, Fekete, Nagy Á.,Jansik Sz., Manhercz, Argiropulosz 1-1, illetve Alafragkisz, Zalánki, Funtulisz, Nikolaidisz 2-2, Papanasztasziu, Purosz, Dimu, Geniduniasz, Angyal 1-1





FTC-Telekom Waterpolo:

Vogel - Vámos, Mandic, Varga V., Manhercz, Argiropulosz, De Toro - cserék: Szakonyi (kapus), Nagy Á., Lugosi, Fekete, Jansik Sz., Vigvári Ve., Vismeg

Az FTC-Olimpiakosz "dráma" első felvonását pénteken a görögök nyerték, mivel a női döntőben csapatuk ötméteres párbajban felülmúlta a magyar bajnok és kupagyőztes zöld-fehéreket.

A férfiaknál az elődöntőben a két csapat közül a magyar állt közelebb a fináléhoz, mivel csak szétlövésben kapott ki a spanyol Barcelonetától, az Olimpiakosznak viszont esélye sem volt a 11-szeres győztes olasz Pro Recco ellen.

A helyosztón a görögök az első támadásukból ötméterest harcoltak ki és be is lőtték, majd a második felúszásukat villámgyorsan értékesített fórral fejezték be. Gyorsan magára talált azonban az FTC, Vismeg Zsombor és Fekete Gergő akciógóljaival egy perc alatt egyenlített. A görög óriás, Konsztantinosz Kakarisz már a második ötösét harcolta ki, Zalánki lövését viszont védte Vogel, a lefordulásból pedig Nagy Ákos talált be. Gyors gólváltás után megint Vogel pillanatai következtek, de a görögök ismét értékesítettek egy Kakarisz által kiharcolt fórt. A negyed slusszpoénja azonban Dusan Mandicé volt, aki 8 tizedmásodperccel a dudaszó előtt lőtte ki a bal alsót (5-4).

A második negyed kihasznált magyar fórral indult, a túloldalon pedig Dimitriosz Dimu büntette Mandic kissé hanyag blokkját. Az FTC egymást követő három emberelőnyt hagyott ki, a görögök pedig fordítottak ebben a periódusban. Angyal Dániel gyönyörűen lopta le a labdát a lőni készülő Fekete kezéről és egyedül úszhatott Vogelre, majd megvárta, míg válogatottbeli csapattársa elsüllyed, ekkor a hálóba helyezett. Nyéki Balázs időkéréssel reagált az esetre, Fekete pedig azonnal jóvá tette ritkán látható hibáját. A görögök újabb ötöst hibáztak, és ezúttal is azonnal gólt kaptak az ellentámadásból, Vámos Márton büntetett, majd Nagy Ákos egyenlített (9-9).

A fordulást követően Szakonyi Dániel érkezett a magyar kapuba, Fekete gyorsan kipontozódott, a görögök pedig Dimitriosz Nikolaidisz két közeli góljával meglógtak. A zöld-fehérek Mandic szép ejtésével zárkóztak, de a fórt megint kihagyták, ugyanakkor a görögöknek sem jött össze az emberelőny, Jansik Szilárd pedig lefordulásból egalizált. A negyed mindkét oldalon kimaradt lehetőségekkel és egy Angyal-Argiropulosz minicsatával zárult.

Emberelőnyös görög góllal indult az utolsó nyolc perc - a kapuba visszatért Vogel -, a Ferencváros nem tudott ugyanezzel a lehetőséggel élni, helyette Manhercz Krisztián akcióból egyenlített. A magyar együttes kettős előnyben Argiropulosz révén szerezte meg a vezetést, majd egy Vogel-védés után Mandic egyedül oldott meg egy támadást (12-10). A másik oldalon Zalánki értékesítette az előnyt, de így tett az ugyancsak válogatott balkezes bombázó, Vámos is.

Másfél perccel a vége előtt kétgólos előnyben emberelőnyt kapott az FTC, Nyéki Balázs időkérése után a helyzet kimaradt, de a kipattanó a magyarokhoz került, Vigvári Vendel pedig eldöntötte az összecsapást (16-13).