Musk rakétáit egyre többen gyűlölik a texasi űrvárosban

A világűr meghódításának álma és a helyiek mindennapi valósága egyre élesebben ütközik egymással Texas déli részén.

A Mexikó határához közeli Rio Grande-völgyben a SpaceX rakétakilövései turisták ezreit vonzzák. Eddie Reyes hajóskapitány például kifejezetten profitál a fellendülésből: egyre több látogató fizet azért, hogy a vízről nézhesse végig a Starship rakéták indítását. Családjából többen is a SpaceX-nél dolgoznak.

Ugyanakkor Reyes édesanyja azok között van, akik beperelték a Elon Musk cégét – derül ki a Reuters helyszíni riportjából. Az asszony állítása szerint a rakéták által keltett lökéshullámok megrepesztették a háza mennyezetét, megrongálták az ablakokat és az épület alapjait is.

A környéken élők közül sokan hasonló problémákról számolnak be.

A vita különösen most erősödött fel, hogy a SpaceX minden idők egyik legnagyobb tőzsdei bevezetését hajtotta végre. A vállalat értéke a pénteki debüt után elérte az ezerhétszázötven milliárd dollárt, miközben hetvenöt milliárd dollárnyi friss tőkét vont be.

A cél, hogy a jelenlegi tesztrepülések helyett akár heti rendszerességgel indíthassák Texasból a Starship rakétákat.

A helyi vezetők közül sokan persze üdvözlik a beruházást. A Brownsville-i gazdaságfejlesztési szervezet szerint a SpaceX az elmúlt évben ötezer munkahelyet teremtett és százmillió dollár turisztikai bevételt hozott a térségnek. A városvezetők szerint a cég olyan lendületet adott a régió fejlődésének, amire korábban nem volt példa.

Mások azonban attól tartanak, hogy háttérbe szorulnak a helyi lakosok érdekei. Egy áprilisban benyújtott csoportos kártérítési kereset szerint a rakétaindítások több környező településen is károkat okoznak az ingatlanokban. Egy Port Isabelben élő nő azt állítja, hogy otthona alapjai megsüllyedtek, az ajtók már nem záródnak megfelelően, a javítás költsége pedig meghaladhatja a százezer dollárt.

A feszültséget fokozta egy májusi munkahelyi tragédia is. Egy huszonöt éves dolgozó életét vesztette egy SpaceX-létesítményben történt balesetben. Az esetet az amerikai munkavédelmi hatóság vizsgálja, a vállalat pedig egyelőre nem kommentálta a történteket.

A korábban Boca Chicaként ismert terület az elmúlt évtizedben gyökeresen átalakult. A tengerparti nyaralóövezet helyén ma rakétaindító állások, gyártócsarnokok, lakónegyedek sorakoznak, az utakon pedig egymást érik a szintén Muskhoz fűződő Tesla Cybertruck kocsijai.

A településnek immár választott polgármestere van (aki SpaceX alkalmazott), saját rendőri erő létrehozását tervezi, és sokak szerint már most egy jövőbeli marsi kolónia földi modelljének tekinthető.

A helyiek azonban arra figyelmeztetnek: miközben a SpaceX a Mars meghódítására készül, nem szabad megfeledkezni azokról sem, akik ma is a rakéták árnyékában élnek Texas déli csücskében – írja a Reuters.