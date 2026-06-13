Félmilliárdot ért ez az öt szám

Balatoni abszurd: pár napja még ott volt, most nyoma sincs
Nyitókép: MTI/Mónus Márton
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Orbán Viktor: nem teszek se fél, se teljes fordulatot
Miután újra, egy évre megválasztotta Fidesz-elnöknek a párt kongresszusa, Orbán Viktor zárszót mondott. „Generációváltás kell a párt élén, jöjjenek a harmincasok, negyvenesek. Ezt fogom előkészíteni, ezért kértem csupán egy évet” – mondta a volt miniszterelnök. Előzőleg a Fidesz-kongresszus egyhangúlag megváltoztatta a párt alapszabályát, vége a választókerületi rendszernek. Politikai nyilatkozatokat is elfogadtak a migrációs paktumról és a közjogi méltóságok leváltásáról.
Gyermekbántalmazás – Kutató: kezdenek kikecmeregni a szégyenérzetből az érintettek
Az online gyermekbántalmazásról készített átfogó kutatást a Republikon Intézet a visegrádi országokban. A felmérés szerint a válaszadók felét már bántalmazták az interneten, minden tizedik pedig folyamatos és súlyos abúzusnak van kitéve. A legnagyobb veszélyben a kiskamaszok vannak.
Égetni fogNagyon erős lesz a nap vasárnap
ARÉNA
2026.06.15. hétfő, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Trump egyeztetett a brit miniszterelnökkel
A Downing Street tájékoztatása szerint Keir Starmer brit miniszterelnök szombaton telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel az iráni konfliktus lezárásának lehetőségeiről.
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