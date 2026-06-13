Orbán Viktor: nem teszek se fél, se teljes fordulatot

Orbán Viktort elsöprő többséggel választották meg újra, egy évre a Fidesz elnökévé, a 737 érvényesen szavazóból csupán nyolcan nem voksoltak rá.

Orbán Viktor köszönettel kezdte beszédét. „Köszönöm a bizalmat, soha nem rejtettem véka alá, hogy a szuverén Magyarország megteremtése a fő célom. A Fidesz–KDNP szövetség célja ez. A Fideszt 1988-ban alapítottuk, és 22 évet vártunk, hogy olyan lehetőséget kapjunk, hogy a szuverenitásunkat valóban emgteremtsük. 2010-ben eljött a mi időnk!” – mondta.

„Úgy éreztem, ez Magyarország utolsó esélye, mielőtt elnyeli hazánkat a globális világ feneketlen bendője. 20 évre lett volna szükségünk, de nem láttuk előre a migrációs válságot, a Covidot és a háborút. 16 évig jól harcoltunk, idén az ország letette a fegyvert” – mondta Orbán Viktor.

„Tudom, ilyenkor mi szokott jönni, tudom, hogy most mi következik: jönnek az idegenek, akik kizsebelik az országot” – fogalmazott.

Tudom, hogy a Fidesz élén is generációváltásnak kell következnie. Jöjjenek a fiatalok, a harmincasok, negyvenesek,

akik új nagy korszakot kezdhetnek, akik hozzánk hasonlóan hajlandók ebbe több évtizedet beletenni. Ezt a munkát kezdem el, ezért kérek csupán egy évet. Becsületbeli ügynek tartom, hogy a vereség után lemondjak, de azt is, hogy ne álljak félre. Becsületbeli ügy, hogy a Fideszt rendezett állapotban adjam át – mondta Orbán Viktor.

Tudjátok, hogy semmi kedvem megváltozni. Nem teszek se fél, se teljes fordulatot

– mondta Orbán Viktor. „Nem járok majd herebere partikra, nem leszek fiatal, örülök, hogy 63 évig elvergődtem” – fogalmazott. Majd hozzátette: nincs vagyona, nincsenek karrierambícói, nem vágyik külföldi pozíciókra, sem pénzte, de van egy jó életrajza, „amit a végén nem fog elrontani”.

A küldöttek hangos ovációval köszöntötték a régi-új pártelnököt, majd a megyei elnökök is felmentek a színpadra, és ezzel véget ért a Fidesz 32. kongresszusa.