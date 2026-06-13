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Orbán Viktor: nem teszek se fél, se teljes fordulatot

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Miután újra, egy évre megválasztotta Fidesz-elnöknek a Fidesz kongresszusa, Orbán Viktor zárszót mondott. „Generációváltás kell a párt élén, jöjjenek a harmincasok, negyvenesek. Ezt fogom előkészíteni, ezért kértem csupán egy évet” – mondta a volt miniszterelnök. Előzőleg a Fidesz-kongresszus egyhangúlag megváltoztatta a párt alapszabályát, vége a választókerületi rendszernek. Politikai nyilatkozatokat is elfogadtak a migrációs paktumról és a közjogi méltóságok leváltásáról.

Orbán Viktort elsöprő többséggel választották meg újra, egy évre a Fidesz elnökévé, a 737 érvényesen szavazóból csupán nyolcan nem voksoltak rá.
Orbán Viktor köszönettel kezdte beszédét. „Köszönöm a bizalmat, soha nem rejtettem véka alá, hogy a szuverén Magyarország megteremtése a fő célom. A Fidesz–KDNP szövetség célja ez. A Fideszt 1988-ban alapítottuk, és 22 évet vártunk, hogy olyan lehetőséget kapjunk, hogy a szuverenitásunkat valóban emgteremtsük. 2010-ben eljött a mi időnk!” – mondta.
„Úgy éreztem, ez Magyarország utolsó esélye, mielőtt elnyeli hazánkat a globális világ feneketlen bendője. 20 évre lett volna szükségünk, de nem láttuk előre a migrációs válságot, a Covidot és a háborút. 16 évig jól harcoltunk, idén az ország letette a fegyvert” – mondta Orbán Viktor.
„Tudom, ilyenkor mi szokott jönni, tudom, hogy most mi következik: jönnek az idegenek, akik kizsebelik az országot” – fogalmazott.
Tudom, hogy a Fidesz élén is generációváltásnak kell következnie. Jöjjenek a fiatalok, a harmincasok, negyvenesek,
akik új nagy korszakot kezdhetnek, akik hozzánk hasonlóan hajlandók ebbe több évtizedet beletenni. Ezt a munkát kezdem el, ezért kérek csupán egy évet. Becsületbeli ügynek tartom, hogy a vereség után lemondjak, de azt is, hogy ne álljak félre. Becsületbeli ügy, hogy a Fideszt rendezett állapotban adjam át – mondta Orbán Viktor.
Tudjátok, hogy semmi kedvem megváltozni. Nem teszek se fél, se teljes fordulatot
– mondta Orbán Viktor. „Nem járok majd herebere partikra, nem leszek fiatal, örülök, hogy 63 évig elvergődtem” – fogalmazott. Majd hozzátette: nincs vagyona, nincsenek karrierambícói, nem vágyik külföldi pozíciókra, sem pénzte, de van egy jó életrajza, „amit a végén nem fog elrontani”.
A küldöttek hangos ovációval köszöntötték a régi-új pártelnököt, majd a megyei elnökök is felmentek a színpadra, és ezzel véget ért a Fidesz 32. kongresszusa.
2026.06.13. 14:14

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Megkezdődött a Fidesz 32. kongresszusa, amelyen 901 küldöttet delegáltak. Tíz pontban összegezte a választási vereség okait és a párt ellenzéki feladatait sorolta kongresszusi beszédében Orbán Viktor pártelnök. Szerinte őszre eljön az ellenállás ideje. A felszólalók közül többen is bírálták a Fidesz kampányát és a korrupciót, többek szerint is „egyértelmű üzenetet küldtek a választók, hogy valamit változtatnunk kell”. Gyakorlatilag minden hozzászóló a közösségépítést szorgalmazta, mondván: a Fideszt vissza kell építeni, hogy „megakadályozzák a Tisza országrombolását”.

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Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: nem teszek se fél, se teljes fordulatot

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Orbán Viktor: nem teszek se fél, se teljes fordulatot

Orbán Viktor: nem teszek se fél, se teljes fordulatot

Miután újra, egy évre megválasztotta Fidesz-elnöknek a párt kongresszusa, Orbán Viktor zárszót mondott. „Generációváltás kell a párt élén, jöjjenek a harmincasok, negyvenesek. Ezt fogom előkészíteni, ezért kértem csupán egy évet” – mondta a volt miniszterelnök. Előzőleg a Fidesz-kongresszus egyhangúlag megváltoztatta a párt alapszabályát, vége a választókerületi rendszernek. Politikai nyilatkozatokat is elfogadtak a migrációs paktumról és a közjogi méltóságok leváltásáról.
 

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