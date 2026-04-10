2026. április 10. péntek Zsolt
Megkezdik a levélszavazatok feldolgozását az NVI munkatársai a Nemzeti Választási Iroda (NVI) budapesti székházában az országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás napján, a szavazóhelyiségek zárása után 2022. április 3-án.
231 ezer levélszavazatot már leadtak az országgyűlési választásokra

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 231 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) péntek reggeli adatai szerint. Az eddig ellenőrzöttek közül több mint 147 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési képviselők választásán csak levélben szavazhatnak, és csak akkor, ha március 18-áig felvetették magukat a névjegyzékbe. Ezt több mint 497 ezren tették meg. Az NVI eljuttatta a választópolgároknak a szavazási levélcsomagokat; 460 ezer választó postai kézbesítést kért, 36 ezren pedig azt választották, hogy személyesen veszik át a csomagot.

Az NVI péntek reggeli adatai szerint már

  • 231 340 levélszavazatot leadtak a választópolgárok:
  • 32 628-at közvetlenül, levélben juttattak el az NVI-hez,
  • 198 712-t pedig a külképviseleteken adtak le.
  • Négy évvel ezelőtt, a választást megelőző péntekig az NVI-hez 184 ezer levélszavazat érkezett már vissza, és 86 ezer felett volt az érvényes azonosító nyilatkozatok száma.

Az NVI hétfőtől ellenőrzi a beérkezett levélszavazatok választót azonosító nyilatkozatait. Az NVI nem teszi közzé, hány azonosító nyilatkozatot ellenőrzött, csak azt, hogy péntek reggelig 147 899 érvényes szavazási iratot találtak.

A tájékoztató nem azt tartja nyilván, hogy mely országokból érkezett a levélszavazat, hanem azt, hogy a kérelmező melyik országba kérte az értesítést a névjegyzékbe vételéről.

E szerint

  • a legtöbb érvényes szavazási iratot (64 735-öt) olyan választók juttatták vissza, akik romániai értesítési címet adtak meg,
  • szerbiai értesítési címmel rendelkező választópolgároktól 34 616,
  • németországi értesítési címmel rendelkező választóktól 1698 érvényes szavazási irat érkezett már vissza.

Magyarországi értesítési címet megadó választóktól 416 érvényes szavazási irat érkezett vissza, kettős állampolgárságot tiltó országbeli értesítési címmel rendelkező választópolgároktól 806, és van 45 178 olyan érvényes szavazási irat is, amelyet olyan választópolgárok adtak le, akik a névjegyzékbe vételérükről e-mailben történő értesítést kértek.

A szavazó a szavazólapokat tartalmazó válaszborítékot az NVI-hez eljuttathatja postán (bárhonnan ingyen), úgy, hogy az a szavazás napján 19 óráig megérkezzen.

Feladhatja térítés ellenében bármelyik külképviseletre címezve is, ebben az esetben a külképviseleti szavazás lezárultáig kell megérkeznie a levélszavazatnak a külképviselet címére. Az amerikai kontinensen szavazóknak figyelembe kell venniük, hogy az időeltolódás miatt a külképviseleti szavazás szombaton lesz.

A válaszboríték leadható a külképviseleten a külképviseleti szavazás időtartama alatt (általában 6-19 óra között) is, valamint Magyarországon a 97 egyéni választókerületi székhelyen is, a szavazás napján 6-19 óra között.

„Az a veszély fenyeget, hogy amit felépítettünk, elveszíthetjük, ráadásul ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat, külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze, tüntetést és balhét szerveznek” – fogalmazott Orbán Viktor, aki mindenkit arra buzdított, hogy vasárnap menjen el szavazni.
 

Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken

Donald Trump amerikai elnök azt mondta egy NBC Newsnak adott interjúban, hogy a libanoni hadműveletek visszafogására kérte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt. Az amerikai vezető úgy látja - napokon belül meg fognak tudni állapodni Iránnal egy békeszerződés nyélbe ütéséről. Nagyon úgy tűnik, hogy Libanon és Izrael hamarosan tárgyalni kezd az országban zajló harcok beszüntetéséről. Felolvastak az iráni köztelevízióban egy olyan üzenetet, melyet állítólag Irán legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei küldött az iráni népnek – számol be az Al-Dzsazíra. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legfrissebb eseményeivel.

Budapesten mintegy öt percig várakoztattak egy beteget szállító mentőautót az amerikai alelnök, JD Vance áthaladó konvoja miatt.

Budapesten mintegy öt percig várakoztattak egy beteget szállító mentőautót az amerikai alelnök, JD Vance áthaladó konvoja miatt.

Israel and Hezbollah exchange strikes overnight as Trump criticises Iran's handling of Hormuz strait

The US president has accused Iran of "doing a very poor job" with the key shipping channel, through which 20% of the world's oil normally passes.

