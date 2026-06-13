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fotó: dkp.hu
Nyitókép: dkp.hu

Tisztújítást tartott a Demokratikus Koalíció

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A DK kongresszusa megválasztotta a párt alelnökeit és elnökségi tagjait

Véget ért a DK tisztújító kongresszusa, amelyet azért kellett összehívni, mert április 12-én, a gyenge választási szereplés után lemondott a DK elnöke és a párt teljes elnöksége.

A párttagság online szavazáson Varju Lászlót választotta a párt elnökének. Az június 13-án lezajlott kongresszuson pedig alelnököket és elnökségi tagokat választottak.

A DK alelnöke lett Bakai-Nagy Zita, Bakk István, Kenéz István és Székely Dániel.

A DK elnökségi tagjai lettek Glázer Tímea, Kertész Éva, Szarkándiné Jerszi Katalin, Hrabovszki László, Nagy Richárd György, Nagy Szabolcs és Zsíros Alexander Zsombor.

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demokratikus koalíció

tisztújítás

varjú lászló

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