Tisztújítást tartott a Demokratikus Koalíció

Véget ért a DK tisztújító kongresszusa, amelyet azért kellett összehívni, mert április 12-én, a gyenge választási szereplés után lemondott a DK elnöke és a párt teljes elnöksége.

A párttagság online szavazáson Varju Lászlót választotta a párt elnökének. Az június 13-án lezajlott kongresszuson pedig alelnököket és elnökségi tagokat választottak.

A DK alelnöke lett Bakai-Nagy Zita, Bakk István, Kenéz István és Székely Dániel.

A DK elnökségi tagjai lettek Glázer Tímea, Kertész Éva, Szarkándiné Jerszi Katalin, Hrabovszki László, Nagy Richárd György, Nagy Szabolcs és Zsíros Alexander Zsombor.