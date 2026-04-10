2026. április 10. péntek Zsolt
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Varga Mihály, az MNB elnöke beszédet mond a letétbe adott festmények kiállításának megnyitóján.
Nyitókép: Facebook/Dobó István Vármúzeum

Egerbe 33 festmény került a szétosztott MNB-gyűjteményből

Az egri Dobó István Vármúzeumban összesen 33 alkotást helyezünk letétbe, amellyel minden érintett, így a múzeum, a közönség és az alkotó művészek is nyernek – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. A jegybank vezetésének kiemelt szándéka volt, hogy a műalkotások ne kizárólag a fővárosban, hanem az ország vidéki múzeumaiban is helyet kapjanak, így a több mint 1400 képzőművészeti alkotásból álló gyűjtemény 1 fővárosi és 29 vidéki múzeumban lesz megtekinthető.

A jegybank új vezetése azon az állásponton van, hogy a műalkotások méltó helye nem raktárakban vagy irodai folyosókon, hanem természetes közegükben, vagyis a múzeumi szférában van – jelentette ki Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős alelnöke a jegybank műgyűjteményének átadásán Egerben.

Az alelnök hangsúlyozta: a jegybank képzőművészeti gyűjteményének múzeumoknál történő letétbe helyezése kölcsönös előnyöket biztosít a művészek, az intézmények és a szélesebb nyilvánosság számára egyaránt.

Kurali Zoltán kiemelte: a jegybank új vezetése elkötelezett a törvényben rögzített alapfeladatainak legmagasabb színvonalú ellátása mellett. Mint mondta: ennek érdekében az új vezetés az intézmény működését átvizsgálta és racionalizálta, amelynek része az is, hogy a jegybank a műgyűjteményét a nagy nyilvánosság számára elérhetővé teszi – olvasható az MNB közleményében.

E folyamat részeként az egri Dobó István Vármúzeumban összesen 33 alkotást helyezünk letétbe, amellyel minden érintett, így a múzeum, a közönség és az alkotó művészek is nyernek – hívta fel a figyelmet az alelnök.

A művészek ismertségének növelése mellett a nagyközönség és a múzeumok a művelődés lehetőségének elősegítése révén is profitálnak az eddig elzárt alkotások láthatóvá válásából – fejtette ki. Kurali Zoltán ismertette: a jegybank vezetésének kiemelt szándéka volt, hogy a műalkotások ne kizárólag a fővárosban, hanem az ország vidéki múzeumaiban is helyet kapjanak, így a több mint 1400 képzőművészeti alkotásból álló gyűjtemény 1 fővárosi és 29 vidéki múzeumban lesz megtekinthető.

A Magyar Nemzeti Bank korábban Budapesten, Debrecenben, Székesfehérváron, Karcagon, Veszprémben, Miskolcon és Makón adott át műalkotásokat az érintett múzeumok számára.

Történelmi csúcs lehet a részvételi arány a választásokon
A vasárnapi választás esélyeit, a kis és a nagy pártok várható lehetőségeit, a vasárnap esti eredmény egyértelműségének esélyét boncolgatta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója és Böcskei Balázs, az Idea Intézet stratégiai igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Volodimir Zelenszkij határidőt mondott a Barátságra

Volodimir Zelenszkij határidőt mondott a Barátságra

Ukrajna tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték javítását, ha továbbra is fennáll az európai finanszírozás kérdése az olajszállítási lehetőségért cserébe – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi sajtótájékoztatóján, amelyen az is elhangzott: nehéz hónapok várnak Ukrajnára, mert Amerika egyre kevésbé foglalkozik a térséggel.
Már a nyugdíjpénzeket is menekítik: szélsebesen vonják ki a féltve őrzött megtakarításaikat a britek, jó okuk van rá

Már a nyugdíjpénzeket is menekítik: szélsebesen vonják ki a féltve őrzött megtakarításaikat a britek, jó okuk van rá

Öt éve nem látott sebességgel veszik fel a nyugdíjcélú megtakarításaikat a britek, amint elérik az ehhez szükséges életkort – derül ki a Lubbock Fine vagyonkezelő cég friss kutatásából. A jelenség hátterében nagyrészt az örökösödési adót érintő változások miatti aggodalom áll – írja a Pension Policy International.

Választás 2026: eredmények percről percre és friss választási térkép

Választás 2026: eredmények percről percre és friss választási térkép

Automatikusan frissülő térképes választási eredményekkel, részletes körzeti bontással és azonnali elemzésekkel segítik az eligazodást az országgyűlési választások napján.

Lebanon will only take part in talks with Israel if ceasefire already in place, official tells BBC

Lebanon will only take part in talks with Israel if ceasefire already in place, official tells BBC

There has been confusion over whether the US-Iran ceasefire covers Lebanon, with mediator Pakistan saying it does and both the US and Israel saying it does not.

