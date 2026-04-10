Egerbe 33 festmény került a szétosztott MNB-gyűjteményből

A jegybank új vezetése azon az állásponton van, hogy a műalkotások méltó helye nem raktárakban vagy irodai folyosókon, hanem természetes közegükben, vagyis a múzeumi szférában van – jelentette ki Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős alelnöke a jegybank műgyűjteményének átadásán Egerben.

Az alelnök hangsúlyozta: a jegybank képzőművészeti gyűjteményének múzeumoknál történő letétbe helyezése kölcsönös előnyöket biztosít a művészek, az intézmények és a szélesebb nyilvánosság számára egyaránt.

Kurali Zoltán kiemelte: a jegybank új vezetése elkötelezett a törvényben rögzített alapfeladatainak legmagasabb színvonalú ellátása mellett. Mint mondta: ennek érdekében az új vezetés az intézmény működését átvizsgálta és racionalizálta, amelynek része az is, hogy a jegybank a műgyűjteményét a nagy nyilvánosság számára elérhetővé teszi – olvasható az MNB közleményében.

E folyamat részeként az egri Dobó István Vármúzeumban összesen 33 alkotást helyezünk letétbe, amellyel minden érintett, így a múzeum, a közönség és az alkotó művészek is nyernek – hívta fel a figyelmet az alelnök.

A művészek ismertségének növelése mellett a nagyközönség és a múzeumok a művelődés lehetőségének elősegítése révén is profitálnak az eddig elzárt alkotások láthatóvá válásából – fejtette ki. Kurali Zoltán ismertette: a jegybank vezetésének kiemelt szándéka volt, hogy a műalkotások ne kizárólag a fővárosban, hanem az ország vidéki múzeumaiban is helyet kapjanak, így a több mint 1400 képzőművészeti alkotásból álló gyűjtemény 1 fővárosi és 29 vidéki múzeumban lesz megtekinthető.

A Magyar Nemzeti Bank korábban Budapesten, Debrecenben, Székesfehérváron, Karcagon, Veszprémben, Miskolcon és Makón adott át műalkotásokat az érintett múzeumok számára.