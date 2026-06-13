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A Széchenyi Egyetem: a vitnyédi ingatlant oktatási célra újították fel

A Széchenyi Egyetem: a vitnyédi ingatlant oktatási célra újították fel

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Reagált a miniszterelnök sajtótájékoztatójára az egyetem

- A vitnyéd-csermajori ingatlan oktatási célokat szolgál jelenleg, a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda rendelkezésére bocsátották saját intézményük felújításának idejére - tájékoztatta az ingatlan vagyonkezelője, a győri Szent István Egyetem szombaton közleményben az MTI-t.

Magyar Péter miniszterelnök szombaton sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az Orbán-kormány 2024 augusztusában Vitnyédnél 500 fős migránstábort kezdett el építeni ötmilliárd forint közpénzen.

A győri Szent István Egyetem közleményében ismertette: 2023-ban vették át a győri Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum fenntartói feladatait. Ehhez kapcsolódóan került részben tulajdonukba, részben vagyonkezelésükbe a vitnyéd-csermajori ingatlanegyüttes 2024-ben.

Az ingatlanban korábban évtizedeken át élelmiszeripari középiskola működött, az oktatás azonban 2011-ben megszűnt.

Hangsúlyozták, a sajtótájékoztatón említett beruházás kizárólag a mintegy hathektáros, állami tulajdonban lévő területet érintette. A Belügyminisztérium és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság arról tájékoztatta az egyetemet, hogy az ott 2022 óta ideiglenesen elhelyezett ukrajnai menekültek által okozott károk helyreállítása, valamint a további állagromlás megelőzése érdekében szükséges felújítási munkálatokat kíván végezni. A kivitelezés idején az egyetem nem volt az ingatlanrész birtokában - emelték ki.

A közlemény szerint az állam ezt követően a felsőoktatási intézménynek bruttó kétmilliárd forint célzott támogatást nyújtott. Ebből 1 milliárd 474 millió forint az állam által elvégeztetett munkálatok kifizetését szolgálta, 347 millió forintot az egyetem további fejlesztésekre fordított annak érdekében, hogy a vitnyéd-csermajori épületegyüttes ismét oktatási célokat szolgálhasson. További 178 millió forint pedig a győri, Budai úti egyetemi szálláshelyek kialakításához járult hozzá - írták.

A vitnyéd-csermajori ingatlanrész jelenleg is állami tulajdonban van, a Széchenyi István Egyetem a vagyonkezelője. Az épületegyüttest bérleti szerződéssel, ideiglenesen bocsátották a Győri Egyházmegye fenntartásában működő kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda rendelkezésére saját intézménye felújításának idejére, "így ismét oktatási célokat szolgál" - olvasható a közleményben.

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