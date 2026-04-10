2026. április 10. péntek Zsolt
Nyitókép: guinevra/Getty Images

Friss számok a kormánytól: „stabil a költségvetés, a finanszírozás biztosított”

Infostart

Az NGM közlése szerint az első negyedévet mintegy 3420 milliárd forintos hiánnyal zárta az államháztartás központi alrendszere, viszont a családokat és vállalkozásokat támogató programok finanszírozása biztosított.

Magyarország pénzügyei rendezettek, a 2026-os költségvetés a háború elhúzódása és a negatív külső gazdasági környezet ellenére is minden szükséges forrást biztosít az olyan családokat, nyugdíjasokat és hazai kkv-kat támogató kormányzati intézkedésekhez mint: a fix 3 százalékos Otthon Start Program, a fix 3 százalékos kkv hitel, a közszférában dolgozók béremelése, a 13. és 14. havi nyugdíj, a két- és háromgyermekes anyák teljes szja-mentessége, a családi adókedvezmény megduplázása, valamint a Demján Sándor Program – írja sajtóközleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Március végéig az államháztartás központi alrendszere 3420,4 milliárd forintos hiánnyal zárt.

A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3242,6 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 12,5 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 190,3 milliárd forintos hiányt mutattak.

A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,1 százalékkal magasabban alakultak.

Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Március végéig – a 13. és részbeni 14. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 2506,1 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 798,3 milliárd forint kifizetése történt meg.

Márciusban (egy hónap alatt) a központi alrendszer 1313,6 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 831,2 milliárd forintos deficittel.

Az eltérésben jelentős szerepet játszanak a kormány otthonteremtési, valamint közútépítési intézkedései – írja a gazdasági tárca.

A kiadási oldalon, az előző év azonos időszakához képest többletkiadásként jelentek meg a Vidéki Otthonfelújítási Program, valamint az Otthon Start Program keretében igénybe vett támogatások miatti kifizetések összegei. 2026 márciusában jelent meg először költségvetési kiadásként az Otthon Start Program keretében igénybe vett kölcsönök állami kamattámogatásának kifizetése.

Jelentősen magasabb összegben teljesültek az állami beruházási fejezetek kiadásai is, elsősorban a közútfejlesztési beruházások előrehaladása okán

– közölte az NGM. Ezen felül, március hónapban nagyobb összegben kerültek kiutalásra az uniós kiadások is, melynek túlnyomó részét, mintegy 150 milliárd forintot a gazdáknak nyújtott agrártámogatások tették ki.

Donald Trump: menjetek, és szavazzatok Orbán Viktorra!

Az amerikai elnök a Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében ismét kiállt Orbán Viktor mellett, és teljes támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt a 2026-os választás előtt.
 

