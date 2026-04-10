Borzalmas adatok jöttek Németországból

Németországban 2,7 százalék, 2024 januárja óta a legmagasabb volt a fogyasztói árak éves növekedése márciusban a februári 1,9 százalék után a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis pénteken ismertetett végleges adata szerint. Havi összevetésben a fogyasztói árindex (CPI) 1,1 százalékkal emelkedett februárhoz képest, amikor 0,2 százalékos havi növekedést mértek.

Az élelmiszer- és energiaárak nélkül számított maginfláció 2,5 százalékon maradt márciusban.

Az euróövezetben összehasonlításra használt harmonizált fogyasztói árindex (HICP) 2,8 százalékos éves emelkedést mutatott a februári 2 százalék után.

A Destatis adatai szerint az áremelkedést elsősorban az energiatermékek drágulása okozta.

Az energiatermékek ára 7,2 százalékkal volt magasabb tavaly márciussal összevetve a februári 1,9 százalékos csökkenés után. Az élelmiszer-infláció 0,9 százalékra lassult a februári 1,1 százalékról. A szolgáltatások áremelkedésének üteme változatlanul 3,2 százalékon állt a múlt hónapban.

A német államadósság 6 százalékkal 2660 milliárd euróra nőtt tavaly részben annak a hatására, hogy a kormány több pénzt fordít infrastruktúra-fejlesztésre, az éghajlatváltozás elleni küzdelemre és a védelemre

– derül ki a Destatis statisztikai hivatal honlapjára fölkerült adatokból.

A szövetségi kormány, a tartományok és az önkormányzatok által felvett adósság 151 milliárd euróval nőtt 2024-hez képest. A szövetségi kormány 2025 végén 1840 milliárd euróval tartozott, a tavalyi negyedik negyedévben 32,2 milliárd euróval növelte adósságát. A tavaly februári választásokat követően Friedrich Merz kancellár elfogadtatta azt a tervet, amely enyhíti a szigorú német adósságszabályokat és több százmilliárd eurót tervez fölhasználni a gyengélkedő gazdaság élénkítése érdekében. Németország 16 szövetségi tartományának teljes adóssága 624,6 milliárd euró, az önkormányzatoké 196,3 milliárd euró volt a múlt év végén.