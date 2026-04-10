ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
322.36
bux:
129197.05
2026. április 10. péntek Zsolt
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Köztársaság tér Berlinben, Németország fővárosában.
Nyitókép: Unsplash

Borzalmas adatok jöttek Németországból

Infostart / MTI

Az energiaárak durván meglökték az inflációt, miközben elképesztőre nőtt a költségvetés hiánya is. Németországban 2,7 százalék, 2024 januárja óta a legmagasabb volt a fogyasztói árak éves növekedése márciusban. A német államadósság 6 százalékkal 2660 milliárd euróra nőtt tavaly.

Németországban 2,7 százalék, 2024 januárja óta a legmagasabb volt a fogyasztói árak éves növekedése márciusban a februári 1,9 százalék után a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis pénteken ismertetett végleges adata szerint. Havi összevetésben a fogyasztói árindex (CPI) 1,1 százalékkal emelkedett februárhoz képest, amikor 0,2 százalékos havi növekedést mértek.

Az élelmiszer- és energiaárak nélkül számított maginfláció 2,5 százalékon maradt márciusban.

Az euróövezetben összehasonlításra használt harmonizált fogyasztói árindex (HICP) 2,8 százalékos éves emelkedést mutatott a februári 2 százalék után.

A Destatis adatai szerint az áremelkedést elsősorban az energiatermékek drágulása okozta.

Az energiatermékek ára 7,2 százalékkal volt magasabb tavaly márciussal összevetve a februári 1,9 százalékos csökkenés után. Az élelmiszer-infláció 0,9 százalékra lassult a februári 1,1 százalékról. A szolgáltatások áremelkedésének üteme változatlanul 3,2 százalékon állt a múlt hónapban.

A német államadósság 6 százalékkal 2660 milliárd euróra nőtt tavaly részben annak a hatására, hogy a kormány több pénzt fordít infrastruktúra-fejlesztésre, az éghajlatváltozás elleni küzdelemre és a védelemre

– derül ki a Destatis statisztikai hivatal honlapjára fölkerült adatokból.

A szövetségi kormány, a tartományok és az önkormányzatok által felvett adósság 151 milliárd euróval nőtt 2024-hez képest. A szövetségi kormány 2025 végén 1840 milliárd euróval tartozott, a tavalyi negyedik negyedévben 32,2 milliárd euróval növelte adósságát. A tavaly februári választásokat követően Friedrich Merz kancellár elfogadtatta azt a tervet, amely enyhíti a szigorú német adósságszabályokat és több százmilliárd eurót tervez fölhasználni a gyengélkedő gazdaság élénkítése érdekében. Németország 16 szövetségi tartományának teljes adóssága 624,6 milliárd euró, az önkormányzatoké 196,3 milliárd euró volt a múlt év végén.

Kezdőlap    Külföld    Borzalmas adatok jöttek Németországból

németország

gazdaság

infláció

hiány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: menjetek, és szavazzatok Orbán Viktorra!

Donald Trump: menjetek, és szavazzatok Orbán Viktorra!
Az amerikai elnök a Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében ismét kiállt Orbán Viktor mellett, és teljes támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt a 2026-os választás előtt.
 

További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.10. péntek, 18:00
Nagy Attila
a Nemzeti Választási Iroda elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bejelentette Zelenszkij: messze Ukrajna határain túl vetették be az ukránok a csúcsfegyverüket - Nagyon sikeres az új eszköz

Ukrajna több közel-keleti ország légvédelmét is segítette az iráni háború alatt, sikeresen használták a Kijev által fejlesztett elfogódrónokat iráni Sahed drónok megsemmisítéséhez – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy pénteken közzétett nyilatkozatban, melyet az Iran International szemlézett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Zelenszkij egy nagyon fontos határidőről beszélt: ekkor lehet végre vége a háborúnak

Az ukrán elnök úgy véli, az Egyesült Államok belpolitikai okokból augusztusban lezárhatja a tárgyalásokra szánt időkeretet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran's handling of Hormuz strait is 'not the agreement we have'

The US president has accused Iran of "doing a very poor job" with the key shipping channel, through which 20% of the world's oil normally passes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 10. 10:26
Donald Trump: menjetek, és szavazzatok Orbán Viktorra!
2026. április 10. 10:02
A háború sem vetett véget a kivégzéseknek Iránban, a rezsim célja a megfélemlítés lehet
×
×