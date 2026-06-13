ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.97
usd:
304.29
bux:
135724.68
2026. június 13. szombat Anett, Antal
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Újra megválasztotta Orbán Viktort pártelnöknek a Fidesz – a kongresszus több más fontos döntést is hozott

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A beszédek után döntött a pártszervezet átalakításáról a 32. Fidesz-kongresszus. Orbán Viktor pártelnök előzőleg tíz pontban összegezte a választási vereség okait és a párt ellenzéki feladatait sorolta kongresszusi beszédében. Szerinte őszre eljön „az ellenállás ideje.” A kongresszus újraválasztotta Orbán Viktort egy évre a Fidesz elnökének, és megszavazta az általa javasolt négy alelnököt is.

Tisztújító kongresszust tart szombaton a Fidesz. Teljesen átalakul a párt szervezete, megszűnik a választókerületi rendszer, és kibővül az elnökség.

Orbán Viktor beszédében előzőleg azt mondta: „a jó ellenzék folyamatosan kormányzásra kész állapotban van, de Fidesz a jelenlegi formájában nem alkalmas arra, hogy jó ellenzéki párt legyen. „Szeptemberig tegyük rendbe a Fideszt a pincétől a padlásig” – mondta a volt miniszterelnök, majd javasolta, a párt alakuljon mozgalmi párttá. Mint mondta, az elnökség javaslata szerint megszűnik a választókerületi rendszer, amelyet erős falusi és városi csoportok, valamint „vérbő” vármegyei képviselet és vezetés vált fel. A tervek szerint 28 tagú elnökség jön létre, amelybe a vármegyei elnökök automatikusan bekerülnek. Az elnök lenne a „főkolompos”, emellett négy alelnököt választanának, akik a megfogalmazás szerint „képesek újratölteni a lemerült közösségi akkumulátorokat” – fogalmazott.

Alelnöknek javasolta

  • Gál Kinga európai parlamenti képviselőt,
  • Gyopáros Alpárt, a Modern Városok Program és a Magyar Falu Program volt kormánybiztosát,
  • Bóka János volt EU-ügyi minisztert és
  • Kreicsi Balázst, Salgótarján polgármesterét.

Ezután valamennyi megye képviseletében felszólalt egy-egy küldött. A felszólalók után megkezdődött a szavazáskör, a „látható többség” elve alapján.

Először egyhangúlag elfogadták Kövér László válaszmányi elnök és az országos választmány beszámolóját az országgyűlési választásokról.

A kongresszus elfogadta Orbán Viktor és az elnökség beszámolóját, és a „küldetési nyilatkozatot”. Itt egyetlen ellenszavazat volt.

A mandátumigazoló, majd a felügyelő és számvizsgáló bizottság beszámolóját fogadták el.

  • Egyhangúlag elfogadták a „Határozat a migrációs paktum elutasításáról” nyilatkozatot.
  • Elfogadták a „Tiltakozunk a demokratikusan megválasztott közjogi méltóságok erőszakos elutasítása ellen” című nyilatkozatot is.
Ezután két ütemben (módosító csomag, majd a teljes, egységes alapszabály) elfogadták a Fidesz alapszabályának módosítását, mindkét szavazás szintén egyhangú volt.

Ezután következett a tisztújítás. Először a bizottságokról ment le sikerrel a szavazás, majd szünet következett, és hét szónok lépett színpadra, kezdve Navracsics Tiborral, majd a Védvonal vezetője, Czunyiné Bertalan Judit, Harrach Péter (KDNP), Deutsch Tamás EP-képviselő, Stumpf István volt kancelláriaminiszter, majd Gulyás Gergely frakcióvezető is beszélt.

Ezután bejelentették a titkos szavazások eredményét a négy alelnökjelöltről és a pártelnöknek jelölt Orbán Viktorról.

A mandátumvizsgáló bizottság tagjaira 740 érvényes szavazat érkezett. Giró-Szász János 728, Hegedűs Bulcsú 724, Kovács Zsolt 695, Mohácsi István 690 szavazatot kapott.

A felügyelő és számvizsgáló bizottságra 744 érvényes szavaz érkezet. Kovács Balázs 728, Dódity Gabriella 728, Gelencsér 726, Szabó Zsolt 724 szavazat, Azabó Gyula 695 szavazat.

Az alelnökökre 732 érvényes szavazat érkezett. Gál Kinga 701, Bóka János 711, Gyopáros Alpár 717, Kreicsi Bálint 701 szavazatot kapott.

Orbán Viktor pártelnökségére 737 érvényes szavazatból 729 igen voks érkezett, így ismét Orbán Viktor a Fidesz elnöke, egy évre.
2026.06.13. 13:23

Tisztújító kongresszust tart a Fidesz – percről percre

Megtartotta a Fidesz 32. kongresszusát, amelyre 901 küldöttet delegáltak. Tíz pontban összegezte a választási vereség okait és a párt ellenzéki feladatait sorolta kongresszusi beszédében Orbán Viktor pártelnök. Szerinte őszre eljön az ellenállás ideje. A felszólalók közül többen is bírálták a Fidesz kampányát és a korrupciót, többek szerint is „egyértelmű üzenetet küldtek a választók, hogy valamit változtatnunk kell”. Gyakorlatilag minden hozzászóló a közösségépítést szorgalmazta, mondván: a Fideszt vissza kell építeni, hogy „megakadályozzák a Tisza országrombolását”.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Újra megválasztotta Orbán Viktort pártelnöknek a Fidesz – a kongresszus több más fontos döntést is hozott

orbán viktor

fidesz

fidesz-kongresszus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: nem teszek se fél, se teljes fordulatot

Orbán Viktor: nem teszek se fél, se teljes fordulatot

Miután újra, egy évre megválasztotta Fidesz-elnöknek a párt kongresszusa, Orbán Viktor zárszót mondott. „Generációváltás kell a párt élén, jöjjenek a harmincasok, negyvenesek. Ezt fogom előkészíteni, ezért kértem csupán egy évet” – mondta a volt miniszterelnök. Előzőleg a Fidesz-kongresszus egyhangúlag megváltoztatta a párt alapszabályát, vége a választókerületi rendszernek. Politikai nyilatkozatokat is elfogadtak a migrációs paktumról és a közjogi méltóságok leváltásáról.
 

Újra megválasztotta Orbán Viktort pártelnöknek a Fidesz – a kongresszus több más fontos döntést is hozott

Sok a tisztázatlan kérdés a hazai MotoGP-futam jövője körül, a Hungaroring most még nem jöhet szóba

Sok a tisztázatlan kérdés a hazai MotoGP-futam jövője körül, a Hungaroring most még nem jöhet szóba

Múlt hétvégén fontos mérföldkövet ért el Balatonfőkajáron Marc Márquez, aki a 100. futamgyőzemét szerezte meg pályafutása során. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője szerint sokatmondó, hogy a hétvégén a Slovakia Ringen rendezett kamionversenyen több néző volt, mint a balatonfőkajári gyorsaságimotoros-vb-futamokon, de azt gondolja, ez nem a magyar szervezők hibája. Úgy véli, minél hamarabb megoldást kell találni arra, ki legyen hosszú távon a promóter és a helyszín tekintetében is el lehet gondolkodni valamilyen alternatíván, hogy még többen legyenek a versenyeken.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.15. hétfő, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderülhet a gyűlölt vérszívók sok titka

Kiderülhet a gyűlölt vérszívók sok titka

Amerikai kutatók apró, harmonikus radaros nyomkövetőket rögzítettek szúnyogokra, hogy természetes környezetükben figyelhessék meg a mozgásukat. Az új módszer áttörést hozhat a szúnyogok és más betegségterjesztő rovarok viselkedésének feltérképezésében, ami a jövőben jóval hatékonyabb védekezési stratégiák kidolgozását teszi lehetővé - tudósított a Phys.org.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Világhírű művészek érkeznek Magyarországra: különleges zenei fesztivál veszi kezdetét

Világhírű művészek érkeznek Magyarországra: különleges zenei fesztivál veszi kezdetét

Nemzetközi hírű előadók, történelmi hangszerek és különleges hangversenyek várják a közönséget június 26. és július 4. között a 42. Régi Zenei Napok Fesztiválon.

BBC
Business Sport Travel Science
Israel carries out air strikes on Lebanon, state media says, as Iran claims deal with US near

Israel carries out air strikes on Lebanon, state media says, as Iran claims deal with US near

The strikes come as Iran's foreign minister says a deal to end fighting with the US is close.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 13. 16:20
Tisztújítást tartott a Demokratikus Koalíció
2026. június 13. 15:48
Orbán Viktor: nem teszek se fél, se teljes fordulatot
×
×