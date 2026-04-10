2026. április 10. péntek Zsolt
Emberk egy hatalas szavazóurna körül; választási koncepció.
Nyitókép: MicroStockHub/Getty Images

Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

ELŐZMÉNYEK

A választási szervek felkészültek mind a hazai, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására, a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik. Viszont figyelmeztetést tettek közzé: ne hagyják az utolsó pillanatokra a voksolást, mert sorok alakulhatnak ki, és senki ne felejtse otthon az igazolványát.

A külképviseletek közül több helyszínen és néhány budapesti átjelentkezős szavazókörben is meghaladja a 3000 főt a névjegyzéken szereplők száma – közölték a valasztas.hu oldalon. Ehhez mérten a lebonyolításhoz szükséges számban lesz jelen szavazatszámláló bizottsági tag, illetve választási iroda tag, valamint a Nemzeti Választási Iroda (NVI) megfelelő számú szavazólapról és választási kellékről (pl. boríték, toll) gondoskodik.

A választási eljárási szabályok 2022-es módosítása alapján,

  • ahol az 1500 főt meghaladja a választópolgárok száma, ott lehetséges,
  • míg ahol a 2000 főt meghaladja, ott kötelező

maximum 800 fős bontásban szétszedni a névjegyzéket és külön asztalhoz vagy alszavazókörbe osztani a szavazókat.

Mindezek ellenére bizonyos napszakokban kialakulhatnak sorok a szavazóhelyiségek előtt. Az NVI kéri a szavazókat, hogy lehetőség szerint ne az esti utolsó órákra hagyják a szavaztuk leadását, a várakozáshoz pedig a türelmüket kéri.

Az általános országgyűlési választáson Magyarországon

19 órakor zárnak a szavazókörök. Azok a választópolgárok, akik legkésőbb 19 órakor beállnak a várakozó sorba, még leadhatják szavazatukat.

Az NVI emlékezteti a választópolgárokat, lakcímkártya már nem szükséges a szavazóköri azonosításához

Elegendő, ha érvényes

  • személyigazolványát,
  • vagy útlevelét,
  • vagy vezetői engedélyét

magával hozza a választó.

DÁP-on keresztüli személyazonosítás a választáson nem lehetséges, mindenképp kell egy „fizikai” igazolvány!

Borítékot a szavazatszámláló bizottság kizárólag kérése ad a választónak.

A következő platform lakcím alapján segíti a szavazókör megtalálását:

https://vtr.valasztas.hu/ogy2026/valasztopolgaroknak/szavazohelyiseg-kereses

országgyűlési választás

választás 2026

országos választási iroda

Már most látszik: teljesen kicserélődik az Országgyűlés – íme, a búcsúzók

231 ezer levélszavazatot már leadtak az országgyűlési választásokra

Rendkívüli nyitvatartás lesz a választások hétvégéjén

Kéréssel fordult minden választópolgárhoz a köztársasági elnök

Orbán Viktor-interjú: mi meg tudjuk védeni az országot az energetikai és pénzügyi válságtól

Orbán Viktor-interjú: mi meg tudjuk védeni az országot az energetikai és pénzügyi válságtól

Választás előtt állunk, 3 millió szavazatot szeretnénk kapni. Nekünk nincs B tervünk – fogalmazott egy pénteki tévéinterjúban Orbán Viktor. A kormányfő úgy látja, a 2026-os, a 2027-es, de talán még a 2028-as év is nehéz lesz, de először is arra készül, hogy „egy nagy elejtett medve bundájával jelentkezzen a szűcsnél”. Megadta a következő ciklus pilléreit is, amelynek egyike Paks III beindítása.
 

Mesterterv: Magyar Péter g.ci nagy háborúra készül, Orbán Viktor rutinja dönthet

Donald Trump kutatója szerint három párt juthat a parlamentbe, de kormányalakításra csak a Fidesz képes

Donald Trump: menjetek, és szavazzatok Orbán Viktorra!

Orbán Viktor rendkívüli üzenetet tett közzé, és egységre szólított fel

Elemzők az Arénában: történelmi csúcs lehet a részvételi arány a választásokon

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Giró-Szász András politikai tanácsadó
Léptek a hatóságok: kőkemény szigorítás vár a ChatGPT-re, miután átlépett egy kritikus határt

Léptek a hatóságok: kőkemény szigorítás vár a ChatGPT-re, miután átlépett egy kritikus határt

Az Európai Bizottság vizsgálja, hogy az OpenAI ChatGPT platformját a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) értelmében nagyon nagy online platformként kell-e besorolni. A vállalat által közzétett felhasználói adatok ugyanis meghaladták a jogszabályban rögzített küszöbértéket.

Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat

Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat

Támogatjuk vagy ellenezzük az euró gyors bevezetését? Mi állhat a különböző vélemények mögött? Mutatjuk!

Trump tells Iran to negotiate as Vance heads to Pakistan for peace talks

Trump tells Iran to negotiate as Vance heads to Pakistan for peace talks

The Iranian delegation is yet to arrive in Islamabad - Iran's parliament speaker says there must be a ceasefire in Lebanon "before negotiations begin".

