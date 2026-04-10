Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

A külképviseletek közül több helyszínen és néhány budapesti átjelentkezős szavazókörben is meghaladja a 3000 főt a névjegyzéken szereplők száma – közölték a valasztas.hu oldalon. Ehhez mérten a lebonyolításhoz szükséges számban lesz jelen szavazatszámláló bizottsági tag, illetve választási iroda tag, valamint a Nemzeti Választási Iroda (NVI) megfelelő számú szavazólapról és választási kellékről (pl. boríték, toll) gondoskodik.

A választási eljárási szabályok 2022-es módosítása alapján,

ahol az 1500 főt meghaladja a választópolgárok száma, ott lehetséges,

míg ahol a 2000 főt meghaladja, ott kötelező

maximum 800 fős bontásban szétszedni a névjegyzéket és külön asztalhoz vagy alszavazókörbe osztani a szavazókat.

Mindezek ellenére bizonyos napszakokban kialakulhatnak sorok a szavazóhelyiségek előtt. Az NVI kéri a szavazókat, hogy lehetőség szerint ne az esti utolsó órákra hagyják a szavaztuk leadását, a várakozáshoz pedig a türelmüket kéri.

Az általános országgyűlési választáson Magyarországon

19 órakor zárnak a szavazókörök. Azok a választópolgárok, akik legkésőbb 19 órakor beállnak a várakozó sorba, még leadhatják szavazatukat.

Az NVI emlékezteti a választópolgárokat, lakcímkártya már nem szükséges a szavazóköri azonosításához

Elegendő, ha érvényes

személyigazolványát,

vagy útlevelét,

vagy vezetői engedélyét

magával hozza a választó.

DÁP-on keresztüli személyazonosítás a választáson nem lehetséges, mindenképp kell egy „fizikai” igazolvány!

Borítékot a szavazatszámláló bizottság kizárólag kérése ad a választónak.

A következő platform lakcím alapján segíti a szavazókör megtalálását:

https://vtr.valasztas.hu/ogy2026/valasztopolgaroknak/szavazohelyiseg-kereses