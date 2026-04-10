2026. április 10. péntek Zsolt
Nyitókép: X/Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij határidőt mondott a Barátság kőolajvezeték megjavítására

Ukrajna tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték javítását, ha továbbra is fennáll az európai finanszírozás kérdése az olajszállítási lehetőségért cserébe – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi sajtótájékoztatóján, amelyen az is elhangzott: nehéz hónapok várnak Ukrajnára, mert Amerika egyre kevésbé foglalkozik a térséggel.

Az elnök szerint a kőolajvezetéken „sok mindent elvégeztek”, azonban a megsemmisült tartályokat nem lehet gyorsan helyreállítani. „Vagyis ez egy olyan tranzitfolyamat lehet, amely kockázatokkal jár, ráadásul azt sem tudjuk, hogy az oroszok tartózkodnak-e az újabb támadásoktól” – idézte Zelenszkij szavait az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

„Ha továbbra is fennáll az európai finanszírozás kérdése a kőolajszállítás lehetőségéért cserébe, akkor, ahogyan azt már elmondtuk, tavasszal befejezzük a Barátság kőolajvezeték javítását, az ellátásért pedig az európaiak lesznek felelősek” – fogalmazott az ukrán államfő.

Az orosz–ukrán háború befejezésével kapcsolatban Zelenszkij kijelentette, hogy szeptemberig nehéz időszak vár Ukrajnára, mivel az Egyesült Államok a nyár kezdetével még inkább a belpolitikai folyamatokra fog összpontosítani – különösen az őszi félidős választásokra.

Ha Oroszország a feszültségcsökkentés útját választja, akkor háromoldalú találkozóra kerül sor az Egyesült Államok részvételével, amelyet áprilisban, májusban vagy júniusban próbálnak majd megrendezni

– mondta az ukrán elnök.

„Úgy gondolom, hogy ezek a hónapok kulcsfontosságúak számukra, szerintem szeptemberig nagyon nehéz lesz a helyzetünk. Véleményem szerint az amerikaiak senkinek sem fognak több időt adni erre a párbeszédre” – fogalmazott Zelenszkij.

A lehetséges húsvéti tűzszünet kapcsán az elnök kijelentette, hogy Ukrajna készen áll a szimmetrikus lépésekre. „Idén javasoltuk a húsvéti ünnepek idejére a tűzszünetet, és ennek megfelelően fogunk cselekedni” – tette hozzá.

Az orosz megszállók nemcsak az Ukrajnával, hanem Fehéroroszországgal és a Moldovához tartozó, szakadár „Dnyeszter Menti Köztársasággal” közös határ mentén is ütközőzónát akarnak létrehozni - közölte Volodimir Zelenszkij. Az utóbbival kapcsolatban az ukrán államfő kifejtette: nem lát valós fenyegetést, mivel más körzetekben, Zaporizzsja és Pokrovszk irányában vontak össze orosz csapatokat.

Azt is megjegyezte, hogy Ukrajna egy hónap alatt ugyanannyi orosz megszállót semmisít meg, mint amennyit Moszkva mozgósít. Ennek ellenére azonban az ellenséges erők létszáma Ukrajna területén növekszik – mondta Zelenszkij.

Volodimir Zelenszkij határidőt mondott a Barátságra

Volodimir Zelenszkij határidőt mondott a Barátságra

Ukrajna tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték javítását, ha továbbra is fennáll az európai finanszírozás kérdése az olajszállítási lehetőségért cserébe – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi sajtótájékoztatóján, amelyen az is elhangzott: nehéz hónapok várnak Ukrajnára, mert Amerika egyre kevésbé foglalkozik a térséggel.
Iráni tárgyalás és vasárnapi választások – erre figyel most a forint

Iráni tárgyalás és vasárnapi választások – erre figyel most a forint

A forint a tűzszünet hírére visszatért az iráni háború kitörése előtti szintekre, és azóta a fegyvernyugvással kapcsolatos bizonytalanság ellenére is tartja magát az árfolyam. A mai napon a hírek szerint az USA tárgyalni fog Iránnal Pakisztánban, a tárgyalás körülményeivel kapcsolatban azonban nagy a bizonytalanság. Mindeközben itthon már mindenki a vasárnapi választásokra figyel, így a piacot egyre inkább a választás kimenetelére való spekuláció is mozgatja.

Kiszivárogtak részletek a pakisztáni tűzszüneti tárgyalás előtt: iszonyat távol vannak a felek álláspontjai, Trump nem lehet boldog

Kiszivárogtak részletek a pakisztáni tűzszüneti tárgyalás előtt: iszonyat távol vannak a felek álláspontjai, Trump nem lehet boldog

Pakisztán az iszlám világ egyetlen atomhatalmaként szoros kapcsolatot ápol az Egyesült Államokkal, Iránnal és az öböl menti arab államokkal is.

Lebanon will only take part in talks with Israel if ceasefire already in place, official tells BBC

Lebanon will only take part in talks with Israel if ceasefire already in place, official tells BBC

There has been confusion over whether the US-Iran ceasefire covers Lebanon, with mediator Pakistan saying it does and both the US and Israel saying it does not.

2026. április 10. 13:44
Amerikai tévében lepte meg a világot a kubai elnök
2026. április 10. 13:33
Áttörés Tajvannal? A kínai államfő fogadta a tajpeji ellenzék vezetőjét
