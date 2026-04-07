2026. április 7. kedd
Nagy István agrárminiszter sajtótájékoztatót tart a ragadós száj- és körömfájás vírussal kapcsolatos tájékoztató fórum után Peresztegen 2025. április 29-én.
Nyitókép: MTI/Filep István

A tanyákra koncentrálna most az agrártárca

Infostart / InfoRádió

Csaknem 1 milliárd forint támogatást kaptak az elmúlt időszakban a tanyákon élők, akik szeptembertől újabb támogatásokat vehetnek igénybe – mondta Nagy István agrárminiszter.

Az agrártárca kiemelt figyelmet fordít a tanyasi életforma fennmaradására, a tanyasi identitás megőrzésére és a vidéki infrastruktúra fejlesztésére. Ezért hirdette meg a tavalyi évben, az új agrártámogatási ciklusban is a tanyák infrastrukturális fejlesztésére szolgáló 15 milliárd forint keretösszegű felhívást. A pályázatok elbírálása megkezdődött, aminek nyomán első körben 99 tanyasi lakos részesül támogatásban, összesen közel 1 milliárd forint értékben – jelentette be Nagy István agrárminiszter kedden a közösségi oldalán.

A tárcavezető kiemelte, hogy döntés született ennek a pályázati lehetőségnek a meghosszabbításáról is, így az eredetileg április 1-ig tervezett benyújtási határidő módosul, szeptember 3-tól ismét lehetőség nyílik a támogatási kérelmek benyújtására. Így azok a tanyasi lakosok is élhetnek a fejlesztési lehetőséggel, akik eddig nem pályáztak. A tanyafejlesztési program már közel másfél évtizede szerepel a szaktárca támogatási intézkedései között.

Ismertette: kezdetben teljes mértékben nemzeti forrásból, majd uniós agrártámogatási keretek között, először a Vidékfejlesztési Programmal, most pedig a jelenlegi Közös Agrárpolitika Stratégia által támogatja a tanyák infrastrukturális megújítását és gazdálkodásuk fejlesztését. A korábbi támogatási ciklus során több mint 4 ezer tanya alapinfrastruktúrájának kiépítése valósult meg, összesen több mint 16 milliárd forint értékben – tette hozzá Nagy István.

A mostani felhívásban a támogatható tevékenységek között szerepel az ivóvízellátás, a megbízható villamosenergia-ellátás, és a hatékony egyedi szennyvízkezelés kialakítása, akár 25 millió forint támogatási összegig. Az intézkedés ezzel a vidéki térségek lakosságmegtartó képességének erősítéséhez is hozzájárul. A támogatott kérelmek köre a következő hetekben tovább bővül, mivel azok feldolgozása és a döntéshozatal is folyamatos – tájékoztatott a miniszter.

J. D. Vance amerikai alelnök Budapesten: az Egyesült Államok támogatja Orbán Viktort a választásokon
J. D. Vance amerikai alelnök Budapesten: az Egyesült Államok támogatja Orbán Viktort a választásokon
A Karmelita kolostorban találkozott Orbán Viktor miniszterelnök és rangos vendége, J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke, majd közös sajtótájékoztatót tartottak. J. D. Vance azt mondta: elhozta Donald Trump elnök támogató üzenetét Orbán Viktornak a hétvégi magyarországi választásokra. Az alelnök üzent a „Magyarországot zsaroló és sakkban tartó brüsszeli bürokratáknak" is. Közölte, bárki nyeri a magyar választásokat, együtt fognak működni vele, „de szerintem Viktorék fogják nyerni" – mondta J. D. Vance.
 

Mit jelent J. D. Vance alelnök budapesti látogatása az amerikai–magyar kapcsolatokra nézve?

Budapestre érkezik az amerikai alelnök – itt vannak a legfőbb tudnivalók

Szijjártó Péter: „új aranykor kezdődött Magyarország és az Egyesült Államok között”

Orbán Balázs: mérföldkő J. D. Vance budapesti látogatása

Közlekedési apokalipszis Budapesten – erre kell most figyelni!

Nyitva tart a legtöbb kormányablak az országgyűlési választás hétvégéjén

Nyitva tart a legtöbb kormányablak az országgyűlési választás hétvégéjén

Nyitva tart a legtöbb kormányablak április 11-én, szombaton, valamint április 12-én, vasárnap. Ezeken a napokon kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre, és a lakcímkártya pótlására lesz lehetőség.
 

A „csendes többség nevében” kampányol a hajrában Lázár János

Dobrev Klára tiszás nevekkel állt elő a brüsszeli kémügyben

Volt szocialista vezetők visszalépésre kérik a baloldali jelölteket

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Ma dől el a háború folytatása: Amerika pusztító csapásra készül, de közel lehet a fordulat - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról - mondta Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében. Amerika az elnök terve szerint erőműveket és hidakat bombázna, Izrael a vasúthálózatot vette célba. A forradalmi gárda "alaptalannak" nevezte Trump fenyegetőzését, közben Teherán a szunnita olajállamoktól kér közbenjárást - Irán pakisztáni követe viszont pozitívan nyilatkozott a várható fejleményekről. Irán reggel ismét Izraelt, Szaúd-Arábiát, Bahreint és Jordániát támadta, emellett lövöldözés volt az isztambuli izraeli konzulátus körül is.

Egykori csárdából lett lélegzetelállító luxusvilla: elképesztő árat kérnek a magyar tenger ikonikus épületéért

Trump says 'whole civilisation will die tonight' if Iran fails to make deal

