Orbán Viktor-interjú – „jól elvégeztem a melót”

Interjút adott két nappal az országgyűlési választások előtt az ATV-nek Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke.

Beszámolt arról, nem ideges, nem feszült a választások előtt, mindig a következő feladatára koncentrál, ami most „ez az interjú”, amit örömmel vállalt.

Jelezte, reggel 8-ra már szeretne túl lenni a szavazáson vasárnap, ezt követően még részt vesz a mozgósításban.

Reagált egy amerikai kutatásra, amely szerint 43:37-re vezet a Tisza Párttal szemben, ő is ilyesmi eredményre számít majd, de ettől függetlenül szerinte a felmérések a választók befolyásolására valók, még egy átlaggal sem lehet próbálkozni.

A Fidesz kampányával boldog, szerinte mindent el tudott mondani, amit fontosnak gondolt, „jól elvégeztem a melót, úgy érzem, a választópolgárok is jól érezték magukat velem” – vélekedett.

Az ellenfélről

Hogy a digitális térben „mi történt”, arról azt gondolja: eltűntek az érvek, nincs stabil adatbiztonság sem.

Hangsúlyozta, ő nem foglalkozott a kampányban Magyar Péterrel, akit a volt feleségén keresztül „jól ismer”,

„kívül maradtam a személyekről szóló vitán, könnyű préda lett volna egyébként”

– jegyezte meg.

Azt is kommentálta, hogy Magyar Péter bűnözőnek tartja őt: a kampány során sokkal inkább koncentrált arra, hogy mi vár az országra, nem arra, hogy ki az, aki megszólalt.

Arra a kérdésre is válaszolt, hogy mi lesz, ha veszít a választáson, felhívja-e Magyar Pétert: „győzni fogunk”.

A kampányról

Hogy a Fidesz kampánya a félelemre épült volna, arról azt mondta, a valóság volt a kampány alapja, mivel a veszélyek korát éljük, először a Covid, majd a háború és az energiaválság következett, a veszélyek és a bajok száma pedig inkább nőtt, mint csökkent szerinte.

„Nem mondom, hogy az érzelmeket mellőztem, de a józan ész kampányát folytattam” – mondta.

Hozzátette: valamennyi európai országban most megszorítások vannak, nem 11 százalékos minimálbér, új munkahelyek, adócsökkentés és hasonló intézkedések.

Magyarországot az egyetlen európai országnak tartja, amely egyetlen fontos célját sem adta fel a válságok ellenére.

Orbán Viktor szerint nem érdemes szembemenni egy érzülettel, ha kell, innen kell indítani az ember érvelését.

„A 2026-os és 2027-es év biztosan, de még biztosan nehéz lesz, de lehet, hogy még a 2028-as is” – hangsúlyozta.

Ukrajna

Az ellenfél pozitív állításairól azt mondta, nincs komoly ember, aki ezekre ad a jövővel kapcsolatban. Példaként említette, hogy a Tisza Pártban arról beszélnek, hogy akár meg sem kell nyitni a Barátság vezetéket. Orbán Viktor ennek ellenére azt gondolja, az orosz olajat Ukrajnának át kell engednie, ha nem teszi, nem kapja meg az EU pénzét, amit kért, a 90 milliárd eurót.

Hogy van-e arra terv, hogy mi lesz a kőolajszállítással kapcsolatban, úgy válaszolt, nyerőre áll a Brüsszel–Budapest meccsben, hiszen senki nem teheti meg, hogy a könnyen elérhető energiától elzárja magát.

Ukrajna szerinte a háborút már elvesztette, mert Oroszországnak van piaca a nyersanyagaira, nem lehet elszigetelni. „Az EU terve születési hibával jött már létre” – élt egy metaforával.

Hogy Ukrajna háborús veresége a békét jelenti-e, arról azt mondta, nem tudja, de a magyar érdek az, hogy béke legyen, ő nem szurkol egyik félnek sem.

„Ukrajna-tervéről” elmondta: tárgyalni kell vele és megegyezni.

„Korábban ütközőállam volt, ez elől akart bemenekülni európai intézményekbe, de ez nem lehetséges, mert az oroszok nem engedik, és az ára is túl magas. Magyarország is nagyobb biztonságban van, ha nem határos Oroszországgal” – fejtegette.

Az Egyesült Államok szerinte az Ukrajna-történetet lezárta, ezért most már Európa sorsára kell figyelni, Orbán Viktor pedig most azt ajánlja Európának, hogy ne EU-tagságot, hanem egy szerződést ajánjon Európa Ukrajnának.

Kémügy(ek)

A riporter a DK által napvilágra hozott „tiszás kémügyről” is elmondta véleményét: semmilyen titkosszolgálati információt nem fog nyilvánosságra hozni, a DK pedig hiába próbálja azt a látszatot kelteni, hogy a Tisza ugyanolyan, mint a Fidesz.

Az ügyben semmilyen vizsgálatot nem indított, nem érzékelt anomáliát.

Annál izgalmasabb szerinte Szijjártó Péter és Orbán Viktor orosz telefonbeszélgetéseinek ügye is, amelynek nyilvánossága mögött külföldi titkosszolgálatok állnak, igaz, ő Vlagyimir Putyinnal nem titkosított vonalon szokott telefonálni, és nem is a kis Nokiájával, még a leginkább levédett titkosított vonalakban sem bízik.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy nem gond-e, hogy ilyen könnyű őt lehallgatni, azt mondta, aggasztóbb Szijjártó Péter lehallgatása, mint az övé, mert ott vannak tisztázandó kérdések, hogy ki milyen vonalon beszélt.

Felidézte, Angela Merkelt is lehallgatta az Egyesült Államok, ott ráadásul egy szövetségi rendszeren belüli országokról van szó.

Azt is fontos kérdésnek nevezte, hogy miért ilyen fontos ország Magyarország, hogy le akarják hallgatni a vezetőit külföldről; a megfejtés az lehet, hogy el akarják érni a nyugaton, hogy Ukrajna megkapja az európai segítséget, illetve fegyvereket és más segítséget is.

Leszögezte, nem szokott beszámolókat nyújtani az oroszoknak, de a közös ügyekről szokott egyeztetni ő és a kormány más tagjai is, a magyar érdeknek megfelelően: az oroszokkal is, Brüsszellel is, az amerikaiakkal is. Kiállt amellett, hogy nem köt olyan üzletet harmadik országgal, amely más EU-országoknak hátrányos lenne.

Hogy látnak-e bizonyítékokat külföldi kampánybefolyásolásra, arról azt mondta, „az ukrán szál nyilvánvaló” a Tisza Párt esetében.

Védte az ügyben a Szuverenitásvédelmi Hivatal munkáját, e napon is kapott egy jó jelentést a Biden-adminisztráció választásbefolyásolási tevékenységéről, amit szép munkának tart, már át is lapozta.

Fidesz-kommunikáció

A bicskei ügyben szerinte nincs kérdés, a köztársasági elnök kegyelmet adott valakinek, akit szerinte a bíróság helytelenül ítélt el. Ennek kapcsán megjegyezte, bánja, hogy elengedte Novák Katalin államfő és Varga Judit igazságügyi miniszter kezét, de összességében egy terv szerint haladt, amelyben a biztonság és a kiszámíthatóság volt a legfontosabb szempont.

A politikai utánpótlásról szólva hangsúlyozta, reméli, nem úgy néz ki, mint akibe hálni jár a lélek, de „utána is van élet”.

„Ez egy nagy gépezet, ezt ki kell tanulni. Maga a hatalom mint személyiségprobléma, ezt csak a gyakorlatból lehet megtanulni, könyvből nem. A fiatalabb nemzedéket segíteni is kell, hogy jöjjön, Varga Judit és Novák Katalin ezt szimbolizálta, okosak voltak, sok nyelven beszéltek, szépek voltak. Az élet megy tovább” – mondta.

Rendszerbontó koncert

Viccesnek nevezte, hogy Puzsér Róbert „rendszerbontó” koncertet szervezett a választás előtt két nappal, hisz Orbán Viktor épp a szabadságért küzd a külföldi erőkkel szemben.

„Nézem, hallgatom őket, de nem értem. Vagy én nem értem, vagy nem mondják el jól, hogy mit akarnak. Próbálok velük kapcsolatba lépni, de a véleményemet nem nagyon mondom el, mert én is úgy éreztem, amikor idősebbek beszéltek hozzám, hogy kioktatás zajlik" – részletezte.

Régi értelmiség, gazdasági elit, kibeszélők

Az elpártoló értelmiséggel és gazdasági elittel kapcsolatban azt mondta, sokkal többen jönnek, mint amennyien mennek, Borókai Gábor egykori kormányszóvivője már régebben „szemben megy”, Wáberer György vállalkozó esetében pedig „baj van a toronyban”, arra van megbízása, hogy segítse a tokaji gazdákat, eközben arról tesz fel videót, hogy az emberek ne igyanak bort, a tisztségeit persze nem adta vissza.

A kibeszélő katonák, állami apparátusbeli szereplők ügyéről is beszélt, reméli, az illetők a feletteseikkel is megbeszélik az ügyeket, mert ők nem a politikát vádolják, hanem a feletteseiket. A felettesekkel neki beszélni pedig majd egy másik beszélgetés lesz.

A tábor – szavazók és kormánytagok

Felidézte, 3 millió szavazója volt a Fidesznek 2022-ben, reméli, most is lesz ennyi.

„Választás előtt állunk, 3 millió szavazatot szeretnénk kapni. Nekünk nincs B tervünk. Ha egy bonyolult helyzet áll elő, akkor állok rendelkezésre egy újabb beszélgetésre” – ígérte.

Két miniszter ügyéről is beszélt, Pintér Sándoréról és Navracsics Tiboréról.

Utóbbi végez egy munkát, neki kell kitárgyalnia az önkormányzati vezetőkkel az új finanszírozási rendszert, vannak is javaslatai.

Pintér Sándor belügyminiszteri feladataiból pedig nem venne el 2026 után sem, inkább hozzátenne, a közigazgatásra egyértelmű célzást tett. Annak ellenére sem, hogy Pintér Sándor korábban kevés esélyt adott arra, hogy folytatja kormánytagként.

Hatvanpuszta, Csád, honvédelem

A Tisza Párt elnöke szerint vagyonosodási vizsgálattal kezdődik az új ciklus, de emiatt nem nyugtalan, az édesapja hatvanpusztai ingatlanjára irányuló kérdésről azt mondta, Hadházy Ákos szeret odajárni, jó a levegő.

A csádi katonai misszióról is kapott kérdést: volt hatálya a missziónak, de már lejárt, a csádi misszió tehát nincs, „tiszás kamu”, hogy van. Arról, hogy mit akart Magyarország Csádban, azt mondta, migrációs ügyben akart eredményt elérni, nem sikerült. Fia, Gáspár szerepvállalásáról szólva azt mondta, nem volt döntési helyzetben.

Beszélt még arról is, hogy Pálinkás Szilveszter katonaként ajánlatot kaphatott a honvédelmi minisztertől a hallgatásért, úgy fogalmazott, nem ajánlattétel történt, „nyugalom legyen és meló” a katonaságban, ez az ő elvárása. A Honvédelmi Minisztériumtól még sokkal többet vár, de időarányosan jól áll, a feladat nehéz; fiatalítani kellett, embereket kellett kiemelni, ez fegyveres testületeknél mindig nagyon nehéz.

„A következő honvédelmi miniszter 10 évre el lesz látva munkával” – tette hozzá még.

Pénzügyek

Hogy a világ pénzügyi rendszerében mi várható, arról első kézből tájékozódik, a döntéshozókkal és a gazdasági élet szereplőivel is folyamatos kapcsolatban van, hogy meg tudja védeni Magyarországot az egyszerre érkező pénzügyi és energiaválságról.

Kommentálta a túlzottdeficit-eljárás hírét is, arról számolt be, hogy a válságra való tekintettel olasz javaslatra felfüggeszthetik az eljárás alapját szolgáló intézkedést.

Pénzügyekben a kormányváltás esetén sem állna meg az élet, ő minden nap kormányoz, tudja, mi a helyzet, és tudja, mit kell csinálni a választás másnapján is, a nagyberuházások közül melyik mikor indul.

„Másnap először is kormányt kell alakítani” – jegyezte meg. „De először el kell ejteni a medvét, utána kell tárgyalni a szűccsel. Nagy bundával megyek, arra számítson.”

Ígéretek

A következő négy évről is kérdezték. A programja:

nem enged magyar katonát Ukrajnába, még békefenntartókat sem

nem mehet magyar pénz Ukrajnába

megvédi a családok adórendszerét

megvédi a fiatalok otthonteremtését

az energiafüggetlenséget növelni kell, a Paks III-at el kell indítani.

Utóbbi ügyben elmondta, ennek részeként a kis amerikai moduláris erőművekre is gondolni kell, de a szuverenitás ebben a kérdésben is fontos. .

