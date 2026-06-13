Russellé a pole Barcelonában

George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Katalán Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

Russell mellől hétszeres világbajnok honfitársa, a Ferrarival versenyző Lewis Hamilton startolhat majd, míg a harmadik rajtkockából az összetettben élen álló Andrea Kimi Antonelli, Russell mercedeses csapattársa kezdheti meg a versenyt.

Az időmérő edzés harmadik szakaszában Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája elmért egy kigyorsítást és a sóderágyon keresztülcsúszva a gumifalnak csapta a versenyautójának elejét. Folytatni így nem tudta a körözést, ennek nyomán csak a 10. helyről rajtolhat vasárnap.

A címvédő brit Lando Norris (McLaren) a negyedik, míg a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen (Red Bull) az ötödik pozícióból startolhat majd.

A 66 körös Katalán Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.