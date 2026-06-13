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Nyitókép: Facebook/FIFA World Cup

Szoknyás férfiak tömege lesz hajnalban Bostonban

Infostart

Vasárnap hajnali három órakor bemutatkozik a labdarúgó-világbajnokságon a skót válogatott is. Óriási szurkolótábor, a Tartan Army kísérte el a csapatot a Keleti partra, illetve az első meccs színhelyére, a Bostonhoz közeli Foxborough-ba.

Várhatóan több tízezer skót szoknyás, kiltes szurkoló lepi el Boston és Foxborough utcáit. A csoport nem könnyű, az első ellenfél, a haiti válogatott mellett a brazilok és a marokkóiak ellen kell játszani. A skótok, nyilvánvalóan sokkal kisebb létszámú tornákon bár, de még soha nem jutott túl a csoportszakaszon.

Most úgy számolnak, hogy erre akkor van reális esélyük, ha legyőzik, sőt fölényesen legyőzik a karibi ellenfelet. Ez tűnik a leginkább „fogható” mérkőzésnek, szemben a másik kettővel.

Természetesen ugyanezen logika alapján a haitiak – akik között ott lesz a Ferencváros csatára, Lenny Joseph is – hasonlóképpen gondolkodik a saját esélyeiről.

A készülődés nem volt sima, sokan megrémültek azt hallva, hogy az első számú skót játékos, a Napoli támadó középpályása, Scott McTominay gyomorfájása miatt kihagyni kényszerült egy edzést. Csütörtökön kora este Bostonban híre ment, hogy a skót csapat a Napoli sztárja nélkül érkezett meg a szállodába. Korábban hiányzott az edzésről, és elővigyázatosságból külön orvossal utazott. De miután a középpályás pénteken már részt vett az edzésen, Steve Clarke szövetségi kapitány „tökéletesnek” és „kezdésre késznek” nevezte.

A skótok szerint McTominay annyira fontos játékos, hogy akár hatvanszázalékos állapotban is beállítanák.

„Sokra tartjuk Scott képességeit és azt, amit a csapathnak tud adni” – mondta Clarke, de diplomatikusan hozzátette: „De további 15 játékosra is szükségünk lesz, hogy sikeresek legyünk a tornán.”

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