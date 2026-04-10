Donald Trump amerikai elnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart az irûni háborúval kapcsolatban a washingtoni Fehér Házban 2026. április elsején.
Donald Trump fontos kéréssel fordult az újabb csapásokat mérő Izraelhez

Donald Trump a Libanonban végrehajtott katonai csapások mérséklésére kérte az izraeli miniszterelnököt.

Donald Trump amerikai elnök a Libanon területén a Hezbollah ellen végrehajtott izraeli katonai csapások intenzitásának csökkentésére kérte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt csütörtökön.

Az amerikai elnök az NBC News televíziónak adott telefoninterjúban közölte:

telefonon beszélt az izraeli kormányfővel, aki megígérte, hogy teljesíti a kérést.

Donald Trump egyben optimizmusát hangoztatta a szombaton Pakisztánban kezdődő amerikai–iráni béketárgyalások sikerét illetően. Megjegyezte, hogy az iráni vezetők az egyeztetéseken általában teljesen másként beszélnek, és „sokkal észszerűbbek”, mint a nyilvánosság előtt, a sajtóban.

„Beleegyeznek mindenbe, amibe bele kell egyezniük” – fogalmazott az elnök, egyben felhívta a figyelmet arra, hogy Iránt „leigázták”, és „mostanra nem rendelkezik hadsereggel”. Egyben megismételte figyelmeztetését, hogy amennyiben Irán nem köt megállapodást, az „nagyon fájdalmas lesz”.

Az elmúlt napokban vita bontakozott ki arról, hogy Libanon része-e az Egyesült Államok és Irán között bejelentett kéthetes tűzszünetnek. Teherán úgy tekinti, hogy a Hezbollah Irán-párti fegyveres szervezetnek otthont adó Libanonra is vonatkozik a tűzszünet, míg Izrael és az Egyesült Államok ezt tagadja. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor a küszöbön álló iráni béketárgyalások sikere érdekében önmérsékletre kérte a jeruzsálemi kormányt.

Hatvanhárom ország és az Európai Unió közös nyilatkozatban ítélte el csütörtökön az ENSZ libanoni békefenntartói ellen elkövetett támadást, és fokozott védelmet követelt a nemzetközi misszióban feladatot teljesítő katonáknak, miután három indonéz katona életét vesztette a közel-keleti országban.

Több ország van versenybe azért, hogy minél előbb csatlakozhassanak az Európai Unióhoz, de az éllovasnak számító Montenegró már nem elsősorban az ezzel járó anyagi hozadékot tartja szem előtt. Milojko Spajić miniszterelnök szerint az unió igazi értéka, hogy mára szinte egyedül maradtak azzal, hogy valódi békét akarnak.

A Groupama Arénában a Ferencváros a Diósgyőrt fogadja, Spanyolországban a Real Madrid a Gironával csap össze. Lássuk a menüt!

The US president accuses Iran of "doing a very poor job" with the pivotal waterway as leaders in Japan and Australia worked to ensure a stable oil supply for their countries.

