Hírek, elemzések, adatok – rendkívüli választási este vasárnap az InfoRádióban és az Infostarton

Vasárnap este hét órakor, a szavazókörök bezárása után kezdődik az InfoRádió választási műsora, amely az országgyűlési választás legfrissebb fejleményeiről számol be.

Az InfoRádió stúdiójában Exterde Tibor várja a hallgatókat, hogy Lakatos Júliával, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatójával és Pálfalvi Milánnal, a Nézőpont Intézet kutatójával elemezzék a választási eseményeket és eredményeket.

Az ország első és egyetlen hírrádiója ott lesz a Nemzeti Választási Irodában a levélszavazatok számlálásának kezdetekor, és beszámol a vasárnap legfőbb eseményeivel. Az InfoRádió riporterei rendszeresen bejelentkeznek majd az országos listát állító pártok (Fidesz-KDNP, Tisza Párt, Mi Hazánk, DK, Magyar Kétfarkú Kutya Párt) eredményváróinak helyszíneiről.

A tudósítók folyamatosan élő interjúkkal jelentkeznek, és tudósítanak a helyszíni sajtótájékoztatókról. A stúdióban pedig rendszeresen beszámolnak a beérkező választási eredményekről. A pártvezetők, listavezetők, miniszterelnök-jelöltek beszédeit pedig élőben vagy felvételről teljes egészében sugározza az InfoRádió.

Az Infostart egész nap beszámol a legfrissebb, legérdekesebb hírekről, rendszeresen közli az aktuális választási részvételi adatokat. Este héttől mindemellett frissülő adatsorokkal tudósít az egyéni választókerületi eredményekről, valamint közli az országgyűlés várható összetételére, illetve az egyéni és listás párteredményekre vonatkozó adatokat, illetve az InfoRádióban elhangzó elemzői beszélgetések legérdekesebb részeit is.

