2026. április 10. péntek Zsolt
Nyitókép: avdyachenko/Getty Images

Hírek, elemzések, adatok – rendkívüli választási este vasárnap az InfoRádióban és az Infostarton

Infostart

Vasárnap, április 12-én napközben az országgyűlési választás friss híreivel, este elemzésekkel, friss adatokkal, helyszíni interjúkkal készül az InfoRádió és az Infostart.

Vasárnap este hét órakor, a szavazókörök bezárása után kezdődik az InfoRádió választási műsora, amely az országgyűlési választás legfrissebb fejleményeiről számol be.

Az InfoRádió stúdiójában Exterde Tibor várja a hallgatókat, hogy Lakatos Júliával, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatójával és Pálfalvi Milánnal, a Nézőpont Intézet kutatójával elemezzék a választási eseményeket és eredményeket.

Az ország első és egyetlen hírrádiója ott lesz a Nemzeti Választási Irodában a levélszavazatok számlálásának kezdetekor, és beszámol a vasárnap legfőbb eseményeivel. Az InfoRádió riporterei rendszeresen bejelentkeznek majd az országos listát állító pártok (Fidesz-KDNP, Tisza Párt, Mi Hazánk, DK, Magyar Kétfarkú Kutya Párt) eredményváróinak helyszíneiről.

A tudósítók folyamatosan élő interjúkkal jelentkeznek, és tudósítanak a helyszíni sajtótájékoztatókról. A stúdióban pedig rendszeresen beszámolnak a beérkező választási eredményekről. A pártvezetők, listavezetők, miniszterelnök-jelöltek beszédeit pedig élőben vagy felvételről teljes egészében sugározza az InfoRádió.

Az Infostart egész nap beszámol a legfrissebb, legérdekesebb hírekről, rendszeresen közli az aktuális választási részvételi adatokat. Este héttől mindemellett frissülő adatsorokkal tudósít az egyéni választókerületi eredményekről, valamint közli az országgyűlés várható összetételére, illetve az egyéni és listás párteredményekre vonatkozó adatokat, illetve az InfoRádióban elhangzó elemzői beszélgetések legérdekesebb részeit is.

Tartson velünk!

Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda
A választási szervek felkészültek mind a hazai, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására, a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik. Viszont figyelmeztetést tettek közzé: ne hagyják az utolsó pillanatokra a voksolást, mert sorok alakulhatnak ki, és senki ne felejtse otthon az igazolványát.
 

Orbán Viktor-interjú: mi meg tudjuk védeni az országot az energetikai és pénzügyi válságtól

Orbán Viktor-interjú: mi meg tudjuk védeni az országot az energetikai és pénzügyi válságtól

Választás előtt állunk, 3 millió szavazatot szeretnénk kapni. Nekünk nincs B tervünk – fogalmazott egy pénteki tévéinterjúban Orbán Viktor. A kormányfő úgy látja, a 2026-os, a 2027-es, de talán még a 2028-as év is nehéz lesz, de először is arra készül, hogy „egy nagy elejtett medve bundájával jelentkezzen a szűcsnél”. Megadta a következő ciklus pilléreit is, amelynek egyike Paks III beindítása.
 

Léptek a hatóságok: kőkemény szigorítás vár a ChatGPT-re, miután átlépett egy kritikus határt

Léptek a hatóságok: kőkemény szigorítás vár a ChatGPT-re, miután átlépett egy kritikus határt

Az Európai Bizottság vizsgálja, hogy az OpenAI ChatGPT platformját a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) értelmében nagyon nagy online platformként kell-e besorolni. A vállalat által közzétett felhasználói adatok ugyanis meghaladták a jogszabályban rögzített küszöbértéket.

Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat

Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat

Támogatjuk vagy ellenezzük az euró gyors bevezetését? Mi állhat a különböző vélemények mögött? Mutatjuk!

Trump tells Iran to negotiate as Vance heads to Pakistan for peace talks

Trump tells Iran to negotiate as Vance heads to Pakistan for peace talks

The Iranian delegation is yet to arrive in Islamabad - Iran's parliament speaker says there must be a ceasefire in Lebanon "before negotiations begin".

