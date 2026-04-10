Sulyok Tamás: a demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga

Az államfő emlékeztetett, az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választása április 12-én, vasárnap lesz. A szavazatokat 6 és 19 óra között le leadni, illetve a levélszavazatoknak is legkésőbb vasárnap este 19 óráig kell beérkezniük.

Sulyok Tamás kiemelte: az Országgyűlés mint a legfőbb népképviseleti szerv tagjainak megválasztása a magyar népszuverenitás olyan közvetlen megnyilvánulása, amelynek keretében a közhatalom forrásaként a magyar választópolgárok dönthetnek Magyarország irányításáról, és adnak felhatalmazást a képviselőknek a közhatalom gyakorlására. Az országgyűlési képviselők - szabad, általános és egyenlő választójogon, valamint közvetlen és titkos szavazáson alapuló - választásának napja 36 éve minden alkalommal a függetlenség és a demokrácia ünnepe is egyben.

"Ezért bátorítok minden magyar állampolgárt, hogy éljenek a választójogukkal" - fogalmazott a köztársasági elnök, majd arra szólított fel: "döntsünk közösen a legjobb tudásunk és belátásunk szerint Magyarország jövőjéről!"

"Ne feledjük, hogy egy nemzethez tartozunk és jóval több köt össze minket, mint amennyi elválaszthat" - zárta bejegyzését Sulyok Tamás.