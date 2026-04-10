2026. április 10. péntek Zsolt
Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond az 1989-es népfelkelés 35. évfordulója alkalmából a temesvári Új Ezredév Református Központban megrendezett gálaesten 2024. december 14-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Sulyok Tamás: a demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga

Infostart / MTI

A köztársasági elnök pénteken a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében arra bátorított mindenkit, hogy éljen a választójogával.

Az államfő emlékeztetett, az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választása április 12-én, vasárnap lesz. A szavazatokat 6 és 19 óra között le leadni, illetve a levélszavazatoknak is legkésőbb vasárnap este 19 óráig kell beérkezniük.

Sulyok Tamás kiemelte: az Országgyűlés mint a legfőbb népképviseleti szerv tagjainak megválasztása a magyar népszuverenitás olyan közvetlen megnyilvánulása, amelynek keretében a közhatalom forrásaként a magyar választópolgárok dönthetnek Magyarország irányításáról, és adnak felhatalmazást a képviselőknek a közhatalom gyakorlására. Az országgyűlési képviselők - szabad, általános és egyenlő választójogon, valamint közvetlen és titkos szavazáson alapuló - választásának napja 36 éve minden alkalommal a függetlenség és a demokrácia ünnepe is egyben.

"Ezért bátorítok minden magyar állampolgárt, hogy éljenek a választójogukkal" - fogalmazott a köztársasági elnök, majd arra szólított fel: "döntsünk közösen a legjobb tudásunk és belátásunk szerint Magyarország jövőjéről!"

"Ne feledjük, hogy egy nemzethez tartozunk és jóval több köt össze minket, mint amennyi elválaszthat" - zárta bejegyzését Sulyok Tamás.

szavazás

sulyok tamás

választás 2026

Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

A választási szervek felkészültek mind a hazai, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására, a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik. Viszont figyelmeztetést tettek közzé: ne hagyják az utolsó pillanatokra a voksolást, mert sorok alakulhatnak ki, és senki ne felejtse otthon az igazolványát.
 

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Késő este is erősödik a forint

Késő este is erősödik a forint

A forint a tűzszünet hírére visszatért az iráni háború kitörése előtti szintekre, és azóta a fegyvernyugvással kapcsolatos bizonytalanság ellenére is tartja magát az árfolyam. A mai napon a hírek szerint az USA tárgyalni fog Iránnal Pakisztánban, a tárgyalás körülményeivel kapcsolatban azonban nagy a bizonytalanság. Mindeközben itthon már mindenki a vasárnapi választásokra figyel, így a piacot egyre inkább a választás kimenetelére való spekuláció is mozgatja. Délelőtt megérkeztek a márciusi adatok az államháztartási hiányról, amiből kiderült, hogy a teljes évre tervezett hiány több mint 80 százalékánál járunk az első negyedév végére.

Elszabadult a pokol a Fehér Házban: saját emberei buktatnák meg az elnöki székből Trumpot - ez verte ki a biztosítékot

Elszabadult a pokol a Fehér Házban: saját emberei buktatnák meg az elnöki székből Trumpot - ez verte ki a biztosítékot

Donald Trump húsvétvasárnapi, Iránnak címzett fenyegetése komoly belpolitikai hullámokat vert.

Trump tells Iran to negotiate as Vance heads to Pakistan for peace talks

Trump tells Iran to negotiate as Vance heads to Pakistan for peace talks

The Iranian delegation is yet to arrive in Islamabad - Iran's parliament speaker says there must be a ceasefire in Lebanon "before negotiations begin".

2026. április 10. 20:23
Fontos változások jönnek Budapest egyik frekventált terén
2026. április 10. 19:13
Orbán Viktor: „Hárommillió szavazatra lesz szükség vasárnap este és ehhez szükség lesz a határon túli magyarokra is”
