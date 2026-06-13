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Nyitókép: Unsplash

Saját elrablását vette videóra Mexikóban egy újságíró

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Egy hete nem találják.

Saját lakásából videóra vette erőszakos elrablását Mexikóban egy újságírónő, akinek egy hete nyomát sem találják.

A hatóságok bejelentették, hogy a szövetségi ügyészség veszi át a nyomozást Roxana Guzmán eltűnése ügyében.

A közösségi médiában terjedő 35 másodperces videón látható, amint fegyveres férfiak dörömbölnek az újságírónő lakásának ajtaján Veracruz államban. Betörik az üveget, majd kalapáccsal verik a zárat, és rugdossák az ajtót. Miután sikerül benyomulniuk, egyikük megragadja a telefont, amellyel addig videózták őket, és a felvétel itt megszakad.

Roxana Guzmán a Pulso Informativo del Sureste nevű, Facebook-alapú helyi hírportál alapítója. A hatóságok már több mint egy hete nem találják nyomát annak ellenére, hogy elfogásának pillanatáról videofelvétel áll rendelkezésükre, ráadásul az egyik támadó maszk nélkül látható rajta.

Veracruz az egyik olyan állam Mexikóban, ahol különösen gyakoriak az újságírók elleni támadások. Csütörtökön Poza Rica városában lőtték agyon a Vanguardia de Veracruz című lap egyik újságíróját, Luis Ángel López Valdezt. Idén ő már a második meggyilkolt újságíró volt Veracruzban. Januárban az elsősorban biztonsági ügyekkel foglalkozó Código Norte de Veracruz nevű, Facebook-alapú hírportál vezetőjét, Carlos Castrót lőtték agyon egy étteremben szintén Poza Rica városban.

Mexikó a második legveszélyesebb hely a világon az újságírók számára: az Article 19 nemzetközi emberi jogi szervezet adatai szerint 2000 óta 176 médiamunkást öltek meg az országban, közülük 33 eset Veracruz államban történt - írta az El País spanyol napilap amerikai kiadványa.

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