Így ünnepelték a brit uralkodó hivatalos születésnapját - videó

Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg szombaton Londonban a 77 esztendős III. Károly király hivatalos születésnapját.

A brit uralkodók hivatalos születésnapi ceremóniája, a Trooping the Colour - a csapatzászlók bemutatása a hadsereg alakulatainak - 1748 óta a mindenkori uralkodó születésnapjának ünnepsége. Azt azonban, hogy a hivatalos királyi születésnap mindig nyáron legyen, VII. Eduárd király, Viktória királynő fia honosította meg a múlt század első évtizedében.

VII. Eduárd születésnapja - III. Károlyéhoz hasonlóan - novemberben volt, amikor a brit időjárás általában alkalmatlan nagyszabású szabadtéri rendezvények megtartására, ezért helyezték át júniusra a hivatalos ünnepséget. Ez a szokás azóta is megmaradt.

Az elgondolás ezúttal is bevált: a kétórás szombati ünnepség kellemes, napos időben zajlott.

A Trooping the Colour ceremóniája annak a régi katonai gyakorlatnak a stilizált felidézése, amellyel az egyes alakulatok zászlait és jelképeit, vagyis színeit (colour) rendszeresen végighordozták a katonák (troops) előtt, hogy azok a csata zűrzavarában is könnyen felismerhessék, mely színek alatt kell szükség esetén gyülekezniük.

Az idén a brit szárazföldi hadsereg egyik legrégebbi, Grenadier Guards nevű, különböző formációkban 1656 óta létező gyalogosezredének jutott az a megtiszteltetés, hogy csapatzászlóját bemutathatta a fegyveres erők főparancsnokának, vagyis az uralkodónak.

III. Károly király negyedik alkalommal vett részt uralkodóként a Trooping the Colour ceremóniáján.

Édesanyja, II. Erzsébet királynő - aki 2022 szeptemberében, életének 97., uralkodásának 71. évében hunyt el - 1952-ben lépett trónra, és halála évéig minden évben jelen volt a nagyszabású ünnepségen, 1955 kivételével, amikor az eseményt országos vasutassztrájk miatt törölték.

A szombati ceremónia helyszínére, a lovastestőrség laktanyájának gyakorlóterére - Horse Guards Parade - Károly király és hitvese, Kamilla, valamint Katalin walesi hercegnő, Vilmos trónörökös felesége és három gyermekük egyaránt nyitott hintón, Vilmos herceg lóháton érkezett a Buckingham-palota és az Admiralitás között húzódó, vörös aszfaltjáról híres Mall sugárúton.

Waves from the Princess of Wales and Princess Charlotte as they depart Horse Guards Parade alongside Prince George and Prince Louis.#TroopingTheColour pic.twitter.com/gUilWw6uAS — Royal Central (@RoyalCentral) June 13, 2026

A ceremónia után a királyi család tagjai visszatértek a Buckingham-palotába, és a hagyományoknak megfelelően a palota teraszáról köszöntötték az ünnepségre összegyűlt százezres tömeget.

The National Anthem brings an end to The King's Birthday Parade of 2026.#TroopingTheColour pic.twitter.com/pqmUMFwTgN — Royal Central (@RoyalCentral) June 13, 2026

Az eseményt a brit királyi légierő (RAF) 31 repülőgépének tisztelgő átrepülése zárta.