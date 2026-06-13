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LONDON, ENGLAND - JUNE 13: (L-R) Queen Camilla, King Charles III, Prince William, Prince of Wales, Princess Charlotte of Wales, Catherine, Princess of Wales, Prince George of Wales and Prince Louis of Wales watch an RAF flypastÂ from the balcony of Buckingham Palace during Trooping The Colour on June 13, 2026 in London, England. Trooping The Colour is a ceremonial parade celebrating the official birthday of the British Monarch. The event features over 1400 soldiers of the Household Division and Kings Troop Royal Horse Artillery, including over 400 musicians from the Massed Bands. (Photo by Chris Jackson/Getty Images)
Nyitókép: Chris Jackson

Így ünnepelték a brit uralkodó hivatalos születésnapját - videó

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Több mint száz éve ezen a napon köszöntik az uralkodót, függetlenül attól, hogy az mikor született.

Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg szombaton Londonban a 77 esztendős III. Károly király hivatalos születésnapját.

A brit uralkodók hivatalos születésnapi ceremóniája, a Trooping the Colour - a csapatzászlók bemutatása a hadsereg alakulatainak - 1748 óta a mindenkori uralkodó születésnapjának ünnepsége. Azt azonban, hogy a hivatalos királyi születésnap mindig nyáron legyen, VII. Eduárd király, Viktória királynő fia honosította meg a múlt század első évtizedében.

VII. Eduárd születésnapja - III. Károlyéhoz hasonlóan - novemberben volt, amikor a brit időjárás általában alkalmatlan nagyszabású szabadtéri rendezvények megtartására, ezért helyezték át júniusra a hivatalos ünnepséget. Ez a szokás azóta is megmaradt.

Az elgondolás ezúttal is bevált: a kétórás szombati ünnepség kellemes, napos időben zajlott.

A Trooping the Colour ceremóniája annak a régi katonai gyakorlatnak a stilizált felidézése, amellyel az egyes alakulatok zászlait és jelképeit, vagyis színeit (colour) rendszeresen végighordozták a katonák (troops) előtt, hogy azok a csata zűrzavarában is könnyen felismerhessék, mely színek alatt kell szükség esetén gyülekezniük.

Az idén a brit szárazföldi hadsereg egyik legrégebbi, Grenadier Guards nevű, különböző formációkban 1656 óta létező gyalogosezredének jutott az a megtiszteltetés, hogy csapatzászlóját bemutathatta a fegyveres erők főparancsnokának, vagyis az uralkodónak.

III. Károly király negyedik alkalommal vett részt uralkodóként a Trooping the Colour ceremóniáján.

Édesanyja, II. Erzsébet királynő - aki 2022 szeptemberében, életének 97., uralkodásának 71. évében hunyt el - 1952-ben lépett trónra, és halála évéig minden évben jelen volt a nagyszabású ünnepségen, 1955 kivételével, amikor az eseményt országos vasutassztrájk miatt törölték.

A szombati ceremónia helyszínére, a lovastestőrség laktanyájának gyakorlóterére - Horse Guards Parade - Károly király és hitvese, Kamilla, valamint Katalin walesi hercegnő, Vilmos trónörökös felesége és három gyermekük egyaránt nyitott hintón, Vilmos herceg lóháton érkezett a Buckingham-palota és az Admiralitás között húzódó, vörös aszfaltjáról híres Mall sugárúton.

A ceremónia után a királyi család tagjai visszatértek a Buckingham-palotába, és a hagyományoknak megfelelően a palota teraszáról köszöntötték az ünnepségre összegyűlt százezres tömeget.

Az eseményt a brit királyi légierő (RAF) 31 repülőgépének tisztelgő átrepülése zárta.

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Kezdőlap    Külföld    Így ünnepelték a brit uralkodó hivatalos születésnapját - videó

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