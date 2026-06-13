Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben

A miniszter Naderi Zsuzsannával, a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárral áttekintette a tanév végéhez közeledve az ágazat helyzetét és a következő időszak feladatait. Az egyeztetésen egyetértettek abban, hogy a szakképzés stabil alapokon működik, ezért

nem átfogó átalakításokra, hanem célzott fejlesztésekre van szükség.

A tervezett reform egyik legfontosabb eleme a szakképzési centrumok vezetési rendszerének átalakítása. Az elképzelések szerint az új modell szakmai alapokra helyezné a működést, miközben nagyobb átláthatóságot és felelős gazdálkodást biztosítana.

Az államtitkár szerint a következő években tovább erősödhetnek a szakképzési centrumok, valamint a vállalatokkal kialakított duális képzési partnerségek. Emellett nagyobb hangsúlyt kaphatnak azok az együttműködések is, amelyek a regionális gazdaságfejlesztési célokhoz kapcsolódnak.

A következő tanév előkészítésével kapcsolatban az államtitkár arra kérte az ágazat szereplőit, hogy a megszokott szakmai elkötelezettséggel végezzék munkájukat, és a változások végrehajtása során is az együttműködésre helyezzék a hangsúlyt.