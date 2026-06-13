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BELFAST, NORTHERN IRELAND - JUNE 13: Demonstrators attend a United Against Racism rally on June 13, 2026 in Belfast, Northern Ireland. An anti-racist organisation has called a solidarity rally following recent unrest in Belfast, which was triggered by a knife attack on Stephen Ogilvie on June 8. United Against Racism strongly condemned the subsequent disorder, explicitly labelling the retaliatory actions as racist pogroms. Authorities have charged Hadi Alodid, a 30-year-old Sudanese man, in connection with the stabbing, and he is scheduled to appear in court on July 8. (Photo by Charles McQuillan/Getty Images)
Nyitókép: Charles McQuillan

Ezrek tüntettek Belfastban a rasszizmus ellen

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A késes támadás utáni erőszakhullám ellen tiltakoztak.

Több ezren vettek részt szombaton Belfastban egy rasszizmusellenes demonstráción, miután a városban napokig tartó erőszakos zavargások törtek ki egy késes támadás után.

A Together Against Hate (Együtt a gyűlölet ellen) elnevezésű megmozdulást a Unite Against Racism szervezet hirdette meg, a demonstrációt a belfasti városháza előtt tartották. A résztvevők molinóin a többi között olyan feliratok voltak olvashatók, mint "Rasszisták, menjetek haza!" és "Az erőszak és a gyűlölet a probléma, nem a bőrszín".

A felszólalók arról beszéltek, hogy a héten családoknak és kisgyermekeknek kellett elmenekülniük otthonaikból a rasszista erőszak elől.

A BBC beszámolója szerint köszönetet mondtak azoknak az önkénteseknek is, akik a zavargások idején embereket menekítettek ki, ételt vittek a rászorulóknak, és segítették a megfélemlített közösségeket. Hétfő este Észak-Belfastban egy 30 éves szudáni férfi késsel támadt a negyvenes éveiben járó Stephen Ogilvie-re. Az áldozat elvesztette egyik szemét, emellett súlyos sérüléseket szenvedett a fején, az arcán és a hátán. A támadót később gyilkossági kísérlet vádjával bíróság elé állították.

A késelésről készült felvételek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában. Ezt követően Belfast több részén és más északír településeken is zavargások voltak: maszkos csoportok bevándorlók lakta negyedekben házakat, üzleteket és járműveket rongáltak meg vagy gyújtottak fel, és rendőrökkel csaptak össze. A rendbontások miatt egyes iskolák és üzletek korábban bezártak, a tömegközlekedést pedig több helyen fel kellett függeszteni. Az észak-írországi rendőrség szerdán közölte, hogy a támadásra kiszemelt lakóingatlanok címeit online közösségi portálokon és üzenetküldő alkalmazásokon is megosztották. A rendőrség ezt elfogadhatatlannak nevezte, mivel emberéleteket veszélyeztet.

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