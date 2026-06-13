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fotó: police.hu
Nyitókép: police.hu

Elege lett a helyieknek: lebontották egy luxusberuházás kerítését Albániában

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Nem egyedi eset az ügy.

Mintegy kétszáz helybéli lebontotta egy adriai tengerparti luxusberuházás drótkerítését az északnyugat-albániai Rrjollban arra hivatkozva, hogy a fejlesztés tőlük elkobzott földeken épül.

A montenegrói határ közelében fekvő, homokos tengerpartjáról és fenyőerdőiről ismert faluban a tiltakozók albán zászlókat lengettek, és "Forradalmat!" skandálva bontották le a kerítést. A helyszínen kisebb összetűzések alakultak ki a rendőrökkel, a hatóságok azonban nem akadályozták meg a kerítés lebontását.

A helyiek szerint egy ötcsillagos luxusüdülőt építenének a vitatott területen. A beruházást egy albán vállalat valósítja meg, a projektet pedig az albán kormány kiemelt beruházásként kezeli.

A tiltakozók szerint mintegy kétszáz helyi családot érint a földtulajdon körüli vita. Egyik képviselőjük, az 56 éves Zeke Nikolle Shullani azt mondta, addig folytatják a megmozdulásokat, amíg a földjeiket elvesztő lakosok nem kapnak kártalanítást.

Egy másik helyi földtulajdonos, a 60 éves Nikolin Markpalaj azt kifogásolta, hogy a beruházók nem egyeztettek a lakossággal. Mint mondta, a helyiek hiába kérték a befektetőket, hogy tárgyaljanak velük. "Azt hiszik, hogy mindent következmények nélkül megszerezhetnek?" - tette hozzá.

A megmozdulás nem egyedi eset: az elmúlt időszakban egyre több tiltakozás kísérte az Albánia tengerpartján tervezett beruházásokat, különösen azokat, amelyek környezetileg érzékeny területeket érintenek.

A legnagyobb visszhangot egy Vlore közelébe tervezett luxusüdülő építése váltotta ki, amely Jared Kushnerhez, Donald Trump amerikai elnök vejéhez köthető. A beruházás ellenzői szerint az fejlesztés egy flamingóknak és tengeri teknősök fészkelőhelyének otthont adó területet veszélyeztet.

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