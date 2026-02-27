ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 27. péntek
Woman with hair blowing looking out window of car at desert landscape
Nyitókép: Thomas Barwick/Getty Images

Mínuszok reggel, 17 fok délután – durva hőingások jönnek

Infostart / MTI

Jellemzően derült, napos, enyhe, tavaszias idő várható a hétvégén, 15 Celsius-fok körüli csúcshőmérsékletekkel, a reggelek azonban csípősek lesznek – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Időjárásunk egyre inkább távolodik a naptár szerinti elvárttól; pénteken többnyire márciusra, a jövő hét elején már inkább áprilisra hajazó időben lesz részünk, már ami a hőmérsékleti értékeket illeti – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.

Pénteken folytatódik a többnyire derült, olykor fátyolfelhős, napos, száraz idő. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 9 és 16 fok között alakul, délnyugat felé haladva lehet melegebb.

Szombaton reggel előfordulhatnak ködfoltok, de napközben túlnyomóan derült, legfeljebb gyengén fátyolfelhős, csapadékmentes idő várható. A délkeleti szél napközben a Dunántúlon időnként megélénkül. Hajnalra döntően mínusz 3 és plusz 2 fok közé csökken a hőmérséklet, de az északkeleti fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható.

Vasárnap is kialakulhatnak reggelre ködfoltok, de napközben túlnyomóan derült lesz az ég, csak északnyugaton, északon lehetnek gomolyfelhők. Csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2, a csúcsérték 12 és 17 fok között valószínű.

Mínuszok reggel, 17 fok délután – durva hőingások jönnek

időjárás

előrejelzés

tavasz

napsütés

enyhe

