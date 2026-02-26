ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 26. csütörtök
Egy férfi csomagot vesz át a Magyar Posta egyedi matricázással díszített 500. csomagautomatájából az átadása napján a budapesti Etele Plázában 2023. október 11-én. Ezen a napon nyílik meg a Magyar Posta 100. új típusú postapartnere is Csökölyön, így összességében - a postákat, mobilpostákat és a folyamatosan bővülő postapartner hálózatot együttvéve - már 3200 helyen szolgálja ki ügyfeleit a Posta.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Már a hazai vásárlók közel fele így rendel terméket

Infostart

Ez az átvételi mód a második legnépszerűbb a házhozszállítás mögött.

Folytatódik Magyarországon a csomagautomaták térnyerése, a válaszadók 41 százaléka választotta ezt az átvételi módot a PwC és a Digitális Kereskedelmi Szövetség „Digitális Kereskedelmi Körkép” kutatásának 2025. év végi adataiból – írta meg a Pénzcentrum.

Mint a kutatásból kiderül, országszerte már összesen közel 10 000 csomagautomata áll rendelkezésre. A házhozszállítás után már ez a második legnépszerűbb átvételi mód ráadásul.

A GLS Hungary a piaci változásokra reagálva az elmúlt időszakban jelentősen bővítette országos hálózatát. Az automaták száma elérte a 2800-at, és már több mint 600 településen elérhetőek. A csomagpontokkal együtt országosan már 3800 átadópont áll rendelkezésre, több mint 800 településen – olvasható a cikkben.

Tavaly elindult az Automata Expressz szolgáltatás is, amely jelenleg Budapesten és öt agglomerációs városban érhető el, közel 550 automatában. A résztvevő települések Halásztelek, Ráckeve, Szigetszentmiklós, Szigethalom és Tököl – a GLS honlapján olvasható információk alapján.

Mint a cikkben olvasható, amennyiben a rendelés napján átadja a webshop a csomagot a GLS-nek, azt másnap reggel kézbesítik, szombaton is. Ez az e-kereskedők számára számos előnnyel jár. Ezek közé tartozik az akár 12 órán belüli gyors kiszállítás, a versenyelőny az import csomagokkal szemben, és a visszatérő vásárlások támogatása. A hálózat- és szolgáltatásfejlesztés mellett stratégiai együttműködésekkel is erősítik az Out of Home ökoszisztémát. A GLS Hungary tavaly elsőként a DPD Hungary-vel kötött megállapodást az automatahálózatának megnyitására. A jövőben bolthálózattal rendelkező kereskedők számára is elérhetővé teszik a csatlakozást akár 1500 GLS automatához.

webshop

csomagautomata

gls

