Zárt ajtók mögött faggatják Clintonékat az Epstein-kapcsolatukról

„Fogalmam sem volt törvénysértő tevékenységeikről. Nem emlékszem, hogy valaha is találkoztam volna Epsteinnel. Sosem repültem a repülőjével és a szigetén sem voltam, ahogy otthonában, vagy irodáiban sem. Nincs mit hozzátennem ehhez” – fejtegette a demokrata párti politikus a képviselőház felügyeleti bizottsága előtti nyitó nyilatkozatában, amelyet a közösségi médián osztott meg.

Azt követelte továbbá, hogy Donald Trump amerikai elnököt is hallgassa meg a kongresszusi bizottság az Epstein-ügyben

Clinton, aki a 2016-os elnökválasztás alulmaradt demokrata párti jelöltje is volt, úgy vélte, hogy a republikánus párti politikusok vezette kongresszusi bizottság mindössze a figyelmet próbálja elterelni Donald Trump amerikai elnök és a 2019-ben börtöncellájában öngyilkosságot elkövető Epstein kapcsolatáról. Azt mondta továbbá, hogy a Trump-adminisztráció „kizsigerelte" a külügyminisztérium nemzetközi szexkereskedelemmel foglalkozó részlegét.

Hillary Clinton a testületnek zárt ajtók mögötti tanúvallomást fog tenni a New York-i Chappaquában lévő otthonából videóösszeköttetésen keresztül. Férjét, Bill Clinton volt elnököt a kongresszusi testület szintén zárt ajtók mögött fogja meghallgatni pénteken.

A meghallgatást megelőzően James Comer, a bizottság republikánus párti elnöke visszautasította a vádat, miszerint a testület vizsgálata részrehajló lenne, mondván számos demokrata párti képviselő is szorgalmazta Clintonék tanúvallomását.

„E pillanatban még senki sem vádolja Clintonékat szabálytalanság elkövetésével”

– tette hozzá.

Comer azt mondta, a bizottság megpróbálja kideríteni, hogy Hillary Clintonnak voltak-e kapcsolatai Epsteinnel, illetve a férfi egykori barátnőjével, a bebörtönzött Ghislaine Maxwell-lel, valamint azt is, hogy Epsteinnek volt-e köze Clintonék jótékonysági munkájához. Mint mondta, Trump kongresszusi meghallgatásának nem látja szükségét, mert a sajtó úgyis naponta kérdezi Epsteinhez fűződő viszonyáról. A képviselőknek ugyanakkor „számos kérdésük” van Clintonékhoz.

Bill Clinton többször repült Epstein repülőgépével a 2000-es évek elején, miután távozott hivatalából. A volt elnök tagadta, hogy bármi jogelleneset tett volna, és sajnálatát fejezte ki a kapcsolata miatt.

Comer szerint Epstein 17 alkalommal járt a Fehér Házban, amíg Bill Clinton volt hivatalban.