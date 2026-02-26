ARÉNA - PODCASTOK
WINCHESTER, ENGLAND - MARCH 9: Army recruits go through basic training at the Army Training Regiment on March 9, 2005 in Winchester, England. The House of Commons Defence Select Committee and the Adult Learning Inspectorate are due to release the results of their investigations into military training conditions in March 2005.
Nyitókép: Peter Macdiarmid/Getty Images

Kiküldték az első behívókat: nyolc hét fegyveres kiképzés vár a horvát fiatalokra

Infostart / MTI

Több mint hétszáz behívót küldtek ki a kötelező sorkatonai alapkiképzés első turnusára Horvátországban, és mindössze heten éltek lelkiismereti kifogással – közölte Tihomir Kundid vezérezredes, a horvát fegyveres erők vezérkari főnöke.

Az első bevonulók március 9-én kezdik meg a kéthónapos alapfokú katonai kiképzést a knini, a slunji és a pozsegai laktanyában. A tervek szerint Kninbe és Slunjba egyenként 200-200, Pozsegára pedig 400 újonc vonul be, ugyanakkor a pontos létszám csak a behívások véglegesítését követően lesz ismert.

Kundid tájékoztatása szerint a bevonulók korszerű felszerelést kapnak, köztük a horvát gyártású VHS gépkarabélyt. A kiképzés első szakaszában a résztvevők a gyalogos katonák alapvető ismereteit és készségeit sajátítják el, amelyeket később a tartalékos szolgálat során tovább mélyíthetnek. A tervek szerint évente öt kiképzési turnust indítanak, egyenként mintegy 800 sorkatonával, idén azonban – mivel az első turnus csak márciusban kezdődik – összesen négy behívási ciklus lesz.

A vezérkari főnök hangsúlyozta: a rendszert úgy alakították ki, hogy az újoncokat a civil életből érkezve nyolc hét intenzív felkészítés alatt, fokozatosan vezesse be a katonai szolgálatba. A hadsereg célja, hogy a fiatalok elsősorban az alapkiképzést válasszák a polgári szolgálat helyett. Mint mondta, a két hónapos szolgálat nem töri meg a fiatalok tanulmányi vagy szakmai terveit, ugyanakkor hasznos, a későbbiekben is kamatoztatható tudást biztosít. Hozzátette: a kiképzőközpontok felkészülten várják a bevonulókat, az oktatók pedig külön felkészítést kaptak a fiatalokkal való munkára.

Tavaly decemberben 1200 fiatal kapott behívót kötelező orvosi vizsgálatra, amelyen mintegy 95 százalékuk megjelent, közülük körülbelül tíz százalék bizonyult alkalmatlannak.

Horvátország 2008-ban megszüntette a sorkatonaságot, a parlament azonban 2025 októberében döntött a visszaállításáról, így 2026 januárjától ismét kötelező a kéthónapos alapkiképzés. A sorkatonák havi 1100 euró (közel 416 ezer forint) illetményt kapnak, szolgálati idejük pedig beszámít a munkaviszonyba. A katonai szolgálat alternatívájaként választható polgári szolgálat részletszabályait a kormány rendeletben határozta meg: a vallási vagy erkölcsi okból lelkiismereti kifogást benyújtók a belügyminisztérium irányítása alatt teljesíthetik szolgálatukat.

A polgári védelemnél három hónapig szolgálók havi 340 euró (mintegy 129 ezer forint), az önkormányzatoknál négy hónapot teljesítők havi 170 euró (mintegy 64 ezer forint) adómentes juttatásban részesülnek. A szolgálat heti öt napon, napi nyolc órában zajlik. A belügyi tárca az idén legfeljebb mintegy 800 főt fogadhat, míg az önkormányzatoknál hozzávetőleg ötezren teljesíthetnek szolgálatot.

Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
 
2026. február 26. 18:04
588 millárd dollár körülire teszik a háborús károkat Ukrajnában
2026. február 26. 17:40
Kína 120 Airbus repülőgépet rendelne Németországtól
