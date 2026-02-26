ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Mobilfunkció mentett meg hat embert a kaliforniai lavina után

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A szerencsétlenségben kilenc ember életét vesztette, a túlélőkre viszont a túravezető telefonjának műholdas segélykérése miatt találtak rá.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a mentőszolgálatokat kedden dél előtt riasztották a Tahoe-tó közelében fekvő Castle Peak környékére, ahol 15 túrázó síelőt sodort el egy lavina. Ashley Quadros, a Nevada megyei seriff hivatalának szóvivője elmondta, hogy hat síelőt, akik túlélték a lavinát, a mentőknek sikerült megtalálni, és kimenteni.

Az Origo azt írja, a Kaliforniai Nevada megye seriffhivatalának közlése szerint a túlélőket a túravezető iPhone mobiljának Emergency SOS funkciója mentette meg.

Az Emergency SOS segítségével térerő nélkül helyeken, közvetlen műholdas kapcsolaton keresztül segítséget tudnak kérni a bajba jutottak, mobilhálózat nélkül is elérhetik a segélyhívót.

A mentést irányító seriffhivatal munkatársa a műholdas kapcsolatnak hála négy órán keresztül folyamatosan kapcsolatban tudott maradni a lavinát túlélt csoporttal. Emiatt nem csak a bajba jutottak pontos helyzetét ismerték a mentők, de további a mentést segítő részleteket is sikerült tisztázni, hogy gyorsabb, hatékonyabb, mindenki számára biztonságosabb legyen az akció.

Az Apple iPhone 14 és újabb mobiloktól kezdve elérhető Emergency SOS sajnos továbbra is lassan terjed, így többek közt Magyarországon sem érhető még el.

×