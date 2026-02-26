ARÉNA - PODCASTOK
Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója (b), miután átvette Az év befektetési szolgáltatójának járó díjat Varga Mihálytól, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökétõl a Budapesti Értéktõzsde (BÉT) Legek Díjátadó eseményén a Budapesti Értéktõzsde MNB Budai Központjában 2026. február 26-án. A rendezvényen 18 kategóriában 22 díjat adtak át a hazai tõkepiac olyan meghatározó szereplõi részére, akik kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak tavaly.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

22 elismerést osztottak ki a tőkepiac legjobbjainak

Infostart / MTI

Az elmúlt egy évben a stabilitás és a biztonság terén elért kézzelfogható eredmények megjelennek a rekordszintű tartalékokban, az erősebb forintban és az alacsonyabb inflációban is - mondta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Legek Díjátadó eseményén csütörtökön, ahol a tőkepiaci szereplők 2025-ös évben elért legkiemelkedőbb teljesítményeit díjazták.

Kiemelte: tavaly a hazai tőzsde újabb rekordokat döntött, a növekvő teljesítménynek a teljes magyar gazdaság, a cégek és a lakosság is nyertesei. Megállapítható, hogy a gazdaságban a stabilitás egyik legjobban látható pillére, a tőzsde jól működik – mondta.

Rámutatott: a forint–euró árfolyam a 2024. végi 410 forint körüli szintről 375 forint környékére erősödött, míg az infláció mértéke januárra 2,1 százalékra apadt, és a következő néhány hónapban is a toleranciasávon belül tud maradni. Ezzel egyidejűleg az ország devizatartaléka elérte az 56,8 milliárd eurót január végén, az aranytartalék pedig 110 tonna.

„Soha nem volt ekkora deviza- és aranytartalék Magyarországon, mint jelenleg”

– fogalmazott.

Az elért stabilitás megmutatkozik abban is, hogy tavaly a BÉT rekordszinten teljesített: a magyar tőzsde napi kereskedési átlagforgalma 50 százalékkal 18 milliárd forintra nőtt, valamint a BUX stabilan 120 ezer pont felett jár, tavaly 40 százalékot erősödött. Az elmúlt három évben minden régiós versenytársát megelőzte, több mint 150 százalékos növekedést ért el. A BUMIX is hasonló, 44 százalékos dinamikát mutatott tavaly – sorolta.

A számok azt mutatják, hogy a BÉT egyre nagyobb súllyal támogatja a magyar gazdaságot, egyre magasabb színvonalat és hatékonyságot képviselve áll a tőzsdei vagy a tőzsdére készülő cégek mögé. A BÉT ma már a hazai gazdaság meghatározó intézményeként van jelen, aktívan segíti a vállalatok forrásbevonását, erősíti a befektetési kultúrát, illetve a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokat – összegezte.

Hozzátette: a jól működő hazai értéktőzsdének jelentős szerepe van abban, hogy a megtakarítások a hazai gazdaságot erősíthessék. Az elmúlt 10 évben a lakosság hazai részvényállománya az ötszörösére nőtt. Az MNB adatai szerint 2025. negyedik negyedévében a magyar háztartások pénzügyi vagyona új csúcsot döntött, meghaladta a 118 ezer milliárd forintot. Varga Mihály kiemelte: a már meglévő ösztönzők és a budapesti tőzsdén elérhető változatos termékkínálat adott ahhoz, hogy a lakosság egyre nagyobb arányban fektesse megtakarításait tőzsdei részvényekbe, amelynek köszönhetően a cégek több forráshoz jutnak, a családok növekvő megtakarításokat érnek el.

A jegybankelnök gratulált a díjazottaknak, akik a legnagyobb mértékben járultak hozzá a tőzsde teljesítményének növeléséhez. Az elmúlt évek tanulsága az, hogy akik ezekbe a részvényekbe fektettek, azok sikertörténet részesei lettek – fűzte hozzá.

„Az étvágyunk megvan”

Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója azt mondta, hogy az OTP számára a tőzsdei jelenlét napi vizsga, minden egyes kereskedési nap visszajelzés a stratégiáról, a kockázatkezelésről, a vezetés minőségéről. „Mi ezt a vizsgát több mint 30 éve tesszük le nap mint nap” – fogalmazott. Az OTP története nem a támogatások története, hanem a magyarországi, régiós bankok közötti verseny története. „A régió talán legélesebb bankpiacain nőttünk fel, olyan országokban ahol a versenytársak globálisak, a tőke nemzetközi, az elvárás pedig könyörtelen” – mondta. A csoport már 11 országban van jelen, mindegyikben nyereséges, öt piacon – közöttük Magyarországon – piacvezető. Az elmúlt két évben nem találtak olyan célpontot, amely racionális áron növelte volna a részvényesi értéket, azonban reményét fejezte ki, hogy 2026 nem fog bankvásárlás bejelentése nélkül telni. „Az étvágyunk, a tőkénk, a likviditásunk, és az integrációs képességünk is megvan” – közölte.

Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója hangsúlyozta: a tőzsde bizalom a vállalatok növekedésében, a gazdaság jövőjében, és végső soron bizalom egymás szakmai felkészültségében. Az elmúlt geopolitikai feszültségekkel, inflációs kihívásokkal vagy technológiai változásokkal teli időszakban ismét bebizonyosodott, hogy a piac alkalmazkodóképessége kulcsfontosságú, a volatilitás a normalitás része lett. A BÉT világos stratégiákat követett: erősíteni a hazai vállalkozások finanszírozási alternatíváját, növelni a befektetői bizalmat és javítani a magyar tőkepiac regionális és nemzetközi versenyképességét – sorolta.

A BUX elmúlt 3 évében 154 százalékos emelkedést produkált, ez a világ élvonalába tartozó növekedés. Közben nemzetközi összevetésben a tőzsde papírjai olcsónak számítanak, a tőzsdei cégek növekedési dinamikája erős, fenntartható, és a következő években is biztosíthatja azt, hogy érdemes a magyar tőzsdébe befektetni – mondta. Stratégiai célnak nevezte a magyar háztartások részvényállományának növelését.

A rendezvényen 18 kategóriában 22 díjat adtak át a hazai tőkepiac olyan meghatározó szereplői részére, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak tavaly. A legtöbb, 4 díjat az OTP Bank Nyrt. kapta: Az év befektetési szolgáltatója, Az év legnagyobb forgalmat elért részvénykibocsátója, a Kibocsátói transzparencia díjat, illetve a Felelősségvállalás, fenntarthatóság, felelős vállalatirányítási díj elismeréseket.

