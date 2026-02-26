ARÉNA - PODCASTOK
old and typical hungarian Train on move, Budapest, Hungary.
Nyitókép: Mirco Baccaille/Getty Images

Nagy változás jön a budapesti metróvonalakon áprilisban

Infostart

A Pay&GO bankkártyás fizetési szolgáltatást eddig a 100E járaton, illetve az M1-es metró vonalán lehetett igénybe venni, április közepétől viszont a pilot kiterjesztéseként minden metróvonalon elérhetővé válik. 2028-ban elindulhat az e-jegyrendszer a teljes budapesti és agglomerációs közösségi közlekedési hálózaton, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) elindíthatja az ehhez szükséges közbeszerzési eljárást, miután a koncepciót a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén támogatta

Az elmúlt években a BKK jelentős mértékben fejlesztette digitális csatornáit: elindította a BudapestGO alkalmazást - amelyet rendszeresen új funkciókkal bővítenek, továbbá az elektronikus jegyrendszer bevezetésének előszobájaként kísérleti jelleggel elérhetővé tette a jegyvásárlást és az érvényesítést egy lépésben biztosító Budapest Pay&GO fizetési szolgáltatást a 100E Repülőtéri Expressz járaton, valamint az M1-es metró vonalán – közölte a BKK.

A Budapest Pay&GO szolgáltatás lényege, hogy a vásárlás és az érvényesítés egy lépésben, a bankkártya (vagy egyéb okoseszköz) jegyérvényesítő készülékhez történő érintésével együtt zajlik, nincs szükség előzetes regisztrációra vagy alkalmazás letöltésére, sem papíralapú jegyre, az utazás azonnal megkezdhető.

A bankkártyaalapú megoldás ma már nemzetközi szabványnak számít: világszerte több száz nagyváros alkalmazza. A tervek szerint a BKK a Pay&GO szolgáltatás pilotját április közepén minden metróvonalra kiterjeszti.

Közölték azt is, hogy mindezzel párhuzamosan a közlekedésszervező cég – felhasználva a pilot tapasztalatait, elemezve a külföldi jógyakorlatokat és figyelembe véve a fővárosi közlekedés sajátosságait – megalkotta a budapesti elektronikus jegyrendszer koncepcióját.

Hozzátették: a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén támogatta a BKK Pay&GO elektronikusjegy-szolgáltatásra vonatkozó koncepcióját és a rendszer működéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megindítását.

A társaság tervei szerint a budapesti Pay&GO rendszere a lehető legtöbb ügyféligényre megoldást kínál majd, így mind a rendszeresen közösségi közlekedést használók, mind az alkalmi utasok megtalálhatják a számukra legkedvezőbb terméktípust. Emellett a szolgáltatás az alkalmi utazások során lehetővé teszi költési limitek - például napi vagy heti limitek - beállítását, így az ügyfelek mindig az igényeiknek megfelelő, legkedvezőbb tarifát kapják.

A BKK számításai szerint a Pay&GO típusú, bankkártyás fizetés 2028 első felétől jelenhet meg szakaszosan Budapest és az agglomeráció teljes közösségi közlekedési hálózatán.

A közleményben idézik Diószegi Ágnest, a BKK ügyfélkapcsolati és értékesítési vezérigazgató-helyettesét, aki elmondta: a BKK célja nem pusztán egy új technológia bevezetése, hanem egy olyan, mindenki számára érthető és kényelmes rendszer kialakítása, amely még inkább megkönnyíti a budapesti közösségi közlekedés használatát.

A Pay&GO pilot sikere azt mutatja, hogy az ügyfelek nyitottak az egyszerű és gyors megoldásokra, a BKK pedig erre építve lép tovább egy teljes, városi szintű elektronikusjegy-rendszer bevezetésével - tette hozzá.

