Este másodszor is bekérették a magyar nagykövetségi ügyvivőt Kijevben

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról tájékoztatott, hogy „este másodszor is berendelték kijevi nagykövetségi ügyvivőnket az ukrán külügyminisztériumba”, mivel „fel voltak háborodva azon, hogy nyilvánosságra hoztuk az első berendelés eredményét, vagyis azt, hogy az ukránok bevallották azt, hogy kizárólag politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába”.

„Nehéz másként értelmezni azt, amikor azt mondják, hogy addig nincs újraindulás, amíg Magyarország nem küld pénzt és fegyvert (…) Márpedig mi sem pénzt, sem fegyvert nem küldünk, mert nem akarjuk, hogy Magyarországot belerángassák az ukránok háborújába. Mi Magyarország és a magyar emberek békéjét és biztonságát mindenáron meg fogjuk őrizni” – mondta.

„Most a második berendelésen néhány perccel ezelőtt ismét bebizonyosodott, hogy az ukránok kizárólag politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást. Most sem adtak magyarázatot, most sem adtak időpontot, teljesen világos tehát, hogy Magyarországon egy olajellátási vészhelyzetet akarnak előállítani így a választások előtt” – folytatta.

„Mi azonban ezt nem hagyjuk, nem hagyjuk, hogy szórakozzanak velünk, nem hagyjuk, hogy zsaroljanak minket. Mindaddig, amíg nem indul újra a kőolajszállítás Magyarország irányába, addig Magyarország blokkolja az Ukrajna számára fontos döntéseket Brüsszelben” – szögezte le.