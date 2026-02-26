ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Elfogta a rendőrség a plakátrongáló, sniccerrel támadó férfit

Infostart

Sikerült azonosítania a terézvárosi rendőröknek azt a férfit, aki, miután választási plakátok rongálásán kapták, rátámadt az őt telefonnal felvevő szemtanúra.

Sniccerrel vágott le választási plakátokat egy férfi február 25-én reggel 6 óra körül Budapest VI. kerületében, a Hunyadi téren, majd többször megütötte a cselekményét mobiltelefonnal rögzítő szemtanút – írja közleményében a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A BRFK VI. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói még aznap azonosították a feltételezett elkövetőt. A kerületben lakó 37 éves F. Pétert garázdaság és könnyű testi sértés vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték bíróság elé állítását. A gyanúsított beismerte a bántalmazást.

