Rendkívüli tanárpénz – a KSH-számok korrekciója miatt vált szükségessé a bruttó 152 ezer forintos juttatás

ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.56
usd:
319.3
bux:
127146.48
2026. február 26. csütörtök Edina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Iskolai tábla előtt álló tanárnő.
Nyitókép: Getty Images/eternalcreative

Rendkívüli pénz a tanároknak: a bruttó 152 ezer forintos juttatásra a KSH-számok korrekciója miatt van szükség

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a csütörtöki Kormányinfón részletesen is elmagyarázta, miért, mikor és miért ennyi pénz járt a hazai pedagógusoknak, mint amennyit a szerdai miniszterelnöki bejelentés tartalmazott. A közlésből kiderült: csak a tanárok számára kedvező irányba tévedhet a statisztika, és 2031-ig ez így is marad.

A Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentést tett a tanárok rendkívüli, 152 ezer forintos bruttó juttatásának részleteiről, amire magyarázatot is adott.

Ami a korábban Orbán Viktor miniszterelnök által is ismertetett döntés részleteit illeti,

  • az állami intézményekben tanító tanárok március 20-áig kapják meg
  • az alapítványi vagy egyházi iskolákban tanítók technikai okokból a márciusi fizetéssel, tehát április elején kapják.

Hogy miért most és miért ennyit kapnak? Magyarország az unióval kötött megállapodás keretében vállalta, hogy a pedagógus-átlagbér a diplomásátlagbér 80 százalékát el fogja érni, és

miután tavaly a diplomás átlagbér nagyobb mértékben nőtt, mint várható volt, a tavalyi 80 százalékos vállalás teljesítéséhez kell minden tanár számára biztosítani a 150 ezer forintos juttatást.

Gulyás Gergely hozzátette: Magyarország 2031-ig vállalta azt, hogy a pedagógus-átlagbér a diplomás átlagbér 80 százalékát fogja elérni – most 940 ezer forint a tanári átlagbér bruttó értéke. A pénzhez az Európai Bizottság is hozzájárul, a béremelés költségeinek 12 százalékát fizeti az unió, a 88 százalékát a magyar állam.

Ígérte: a folyamat tehát 2031-ig folytatódni fog, mert a kormánynak ez a vállalása,

a jövő évben az átlagos tanárbér az 1 millió forintot is meg fogja haladni.

Kérdésre válaszolva magyarázatként elmondta még: egy 2 éves felzárkózási időszakban (2023-2024) kellett elérnie a bérnek a diplomás átlagbér 80 százalékát, 2025-ben pedig teljesült is a vállalás, de 2025-ben az történt, hogy a KSH adatai alapján előre kellett meghatározni az új bért, ám a diplomás átlagbér magasabbnak bizonyult és így nagyobb mértékben is nőtt, mint a KSH várta.

Az idei évre van egy újabb előrejelzés, ennek megfelelően határozták meg az idei tanárbéreket, s ha rosszul határozták meg, ezt később majd újra kiigazítják, Brüsszellel, pontosabban az Európai Bizottsággal egyetértésben. Világossá tette:

ha a másik irányba tévedett volna a statisztika, a tanároktól a pénzt nem vették volna vissza, ilyen a jövőben sem történik, „mindenki jóhiszeműen jár el”.

Jó hírnek nevezte tehát ebből a szempontból is, hogy a diplomás átlagbér nagyobb mértékben emelkedett, mint azt a KSH várta.

A kormánydöntésről Orbán Viktor számolt be elsőként a Megafon Klub szerdai eseményén, Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkártól pedig a folyósítás időzítése vált világossá: a márciusi bérekkel kell együtt kifizetni.

Kezdőlap    Belföld    Rendkívüli pénz a tanároknak: a bruttó 152 ezer forintos juttatásra a KSH-számok korrekciója miatt van szükség

pénz

kormányinfó

tanár

gulyás gergely

juttatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rendkívüli tanárpénz – a KSH-számok korrekciója miatt vált szükségessé a bruttó 152 ezer forintos juttatás

Rendkívüli tanárpénz – a KSH-számok korrekciója miatt vált szükségessé a bruttó 152 ezer forintos juttatás
Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a csütörtöki Kormányinfón részletesen is elmagyarázta, miért, mikor és miért ennyi pénz járt a hazai pedagógusoknak, mint amennyit a szerdai miniszterelnöki bejelentés tartalmazott. A közlésből kiderült: csak a tanárok számára kedvező irányba tévedhet a statisztika, és 2031-ig ez így is marad.
 

Kormányinfó: elrendelték a magyar energetikai infrastruktúra megerősített katonai védelmét, nem korlátozzák a bankok számát

Bendarzsevszkij Anton: legkésőbb novemberig lehet áttörés az orosz–ukrán béke ügyében, de nem a fronthelyzet miatt

Bendarzsevszkij Anton: legkésőbb novemberig lehet áttörés az orosz–ukrán béke ügyében, de nem a fronthelyzet miatt

Az olyan befolyásoló körülmények, mint az időjárás alakulása vagy az energetikai infrastruktúra állapota, egyre inkább a béke, a kompromisszum irányába terelheti az ukránokat, Oroszország szempontjából pedig egyáltalán nem mindegy, milyen eredményt hoz a novemberi, amerikai félidős kongresszusi választás – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.
 

Bóka János az Arénában: Horvátország és Ukrajna is tudja zsarolásra használni az energiafegyvert

Ukrajna tovább élezheti feszült viszonyát Magyarországgal Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint

Kenyában valaki az orosz hadseregbe toborzott embereket a gyanú szerint

VIDEÓ
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.26. csütörtök, 18:00
Győri Enikő
a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fegyverkezés helyett az egészségügy fejlesztése: beintett Donald Trumpnak a közép-európai ország vezetője

Fegyverkezés helyett az egészségügy fejlesztése: beintett Donald Trumpnak a közép-európai ország vezetője

Andrej Babiš cseh miniszterelnök egy friss interjúban leszögezte: kormánya nem tervezi, hogy a védelmi kiadásokat a GDP 3,5 százalékára emelje, mivel a lakosság egészségét tartják elsődlegesnek. A kormányfő emellett egyértelművé tette, hogy az ukrajnai háború rendezése nem tartozik a kabinet prioritásai közé, azt a nagyhatalmi vezetők feladatának tekinti.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rohamosan közeleg a nőnap: virág mellett-helyett idén más is lehet az ajándék

Rohamosan közeleg a nőnap: virág mellett-helyett idén más is lehet az ajándék

Bár a virágcsokor továbbra is a nőnap központi eleme, a vásárlói szokások egyértelműen átalakulóban vannak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran hold talks seen as crucial to prevent conflict

US and Iran hold talks seen as crucial to prevent conflict

The indirect negotiations in Geneva are seen as a last-ditch effort, but the chances of a nuclear agreement are unclear.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 26. 16:35
Új részletek derültek ki a hivatalos jelentésből a kenyai repülőgép-tragédia ügyében
2026. február 26. 15:39
Orbán Viktor: a nemzeti petíció arról szól, hogy mondjunk nemet, „nem fizetünk!”
×
×