Rendkívüli tanárpénz – a KSH-számok korrekciója miatt vált szükségessé a bruttó 152 ezer forintos juttatás

A Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentést tett a tanárok rendkívüli, 152 ezer forintos bruttó juttatásának részleteiről, amire magyarázatot is adott.

Ami a korábban Orbán Viktor miniszterelnök által is ismertetett döntés részleteit illeti,

az állami intézményekben tanító tanárok március 20-áig kapják meg

az alapítványi vagy egyházi iskolákban tanítók technikai okokból a márciusi fizetéssel, tehát április elején kapják.

Hogy miért most és miért ennyit kapnak? Magyarország az unióval kötött megállapodás keretében vállalta, hogy a pedagógus-átlagbér a diplomásátlagbér 80 százalékát el fogja érni, és

miután tavaly a diplomás átlagbér nagyobb mértékben nőtt, mint várható volt, a tavalyi 80 százalékos vállalás teljesítéséhez kell minden tanár számára biztosítani a 150 ezer forintos juttatást.

Gulyás Gergely hozzátette: Magyarország 2031-ig vállalta azt, hogy a pedagógus-átlagbér a diplomás átlagbér 80 százalékát fogja elérni – most 940 ezer forint a tanári átlagbér bruttó értéke. A pénzhez az Európai Bizottság is hozzájárul, a béremelés költségeinek 12 százalékát fizeti az unió, a 88 százalékát a magyar állam.

Ígérte: a folyamat tehát 2031-ig folytatódni fog, mert a kormánynak ez a vállalása,

a jövő évben az átlagos tanárbér az 1 millió forintot is meg fogja haladni.

Kérdésre válaszolva magyarázatként elmondta még: egy 2 éves felzárkózási időszakban (2023-2024) kellett elérnie a bérnek a diplomás átlagbér 80 százalékát, 2025-ben pedig teljesült is a vállalás, de 2025-ben az történt, hogy a KSH adatai alapján előre kellett meghatározni az új bért, ám a diplomás átlagbér magasabbnak bizonyult és így nagyobb mértékben is nőtt, mint a KSH várta.

Az idei évre van egy újabb előrejelzés, ennek megfelelően határozták meg az idei tanárbéreket, s ha rosszul határozták meg, ezt később majd újra kiigazítják, Brüsszellel, pontosabban az Európai Bizottsággal egyetértésben. Világossá tette:

ha a másik irányba tévedett volna a statisztika, a tanároktól a pénzt nem vették volna vissza, ilyen a jövőben sem történik, „mindenki jóhiszeműen jár el”.

Jó hírnek nevezte tehát ebből a szempontból is, hogy a diplomás átlagbér nagyobb mértékben emelkedett, mint azt a KSH várta.

A kormánydöntésről Orbán Viktor számolt be elsőként a Megafon Klub szerdai eseményén, Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkártól pedig a folyósítás időzítése vált világossá: a márciusi bérekkel kell együtt kifizetni.