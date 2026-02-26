ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.56
usd:
319.3
bux:
127146.48
2026. február 26. csütörtök Edina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivõje, a Fidesz országgyûlési képviselõjelöltje Budapest 13. választókerületében, Rákospalotán és Újpesten a Nemzeti Petíció kézbesítésén Rákospalotán 2026. január 29-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: a nemzeti petíció arról szól, hogy mondjunk nemet, „nem fizetünk!”

Infostart

A nemzeti petíció arról szól, hogy mondjunk nemet a háború és az ukrán állam finanszírozására, arról szól, hogy nem fizetünk! – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookra csütörtökön feltöltött videónyilatkozatában.

„Ha azt akarjuk, hogy Magyarország jó pályán maradjon, hogy megvédjük Magyarország családjainak életszínvonalát, akkor ebbe a küzdelembe bele kell állni. Nemet kell mondani nemcsak a kormánynak, hanem az egész országnak. És akkor, ha jól csináljuk, de csak akkor, sikerülhet. De ahhoz, hogy sikerüljön, először akarni kell. A petíció arról szól, hogy mondjunk nemet. Nem fizetünk!” – fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő úgy értékelt, hogy a dolgok kezdenek súlyossá válni, most, hogy az ukránok „olajblokád alá vették Magyarországot”, ez még inkább így van.

Ráadásul az európai vezetők tegnap megegyeztek Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy folytatni fogják a háborút – mondta, rámutatva: ez egyre több pénzt fog elvenni Európától az ukrán állam működésére és a háború pénzelésére is. Az a kérdés, hogy odaadjuk-e nekik a pénzünket, vagy nem – tette hozzá.

„Én eddig erre mindig nemet mondtam. Nekem nagy segítség, hogyha arra az egyértelmű magyar álláspontra tudok hivatkozni, hogy a magyar emberek, akiket megkérdeztünk, nemet mondanak a háború finanszírozására, nem akarják fizetni az ukrán állam működését, és nem fogadják el, hogy a rezsiárakat a háború miatt emeljék” – mondta Orbán Viktor.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: a nemzeti petíció arról szól, hogy mondjunk nemet, „nem fizetünk!”

orbán viktor

háború

választás 2026

nemzeti petíció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rendkívüli tanárpénz – a KSH-számok korrekciója miatt vált szükségessé a bruttó 152 ezer forintos juttatás

Rendkívüli tanárpénz – a KSH-számok korrekciója miatt vált szükségessé a bruttó 152 ezer forintos juttatás
Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a csütörtöki Kormányinfón részletesen is elmagyarázta, miért, mikor és miért ennyi pénz járt a hazai pedagógusoknak, mint amennyit a szerdai miniszterelnöki bejelentés tartalmazott. A közlésből kiderült: csak a tanárok számára kedvező irányba tévedhet a statisztika, és 2031-ig ez így is marad.
 

Kormányinfó: elrendelték a magyar energetikai infrastruktúra megerősített katonai védelmét, nem korlátozzák a bankok számát

Bendarzsevszkij Anton: legkésőbb novemberig lehet áttörés az orosz–ukrán béke ügyében, de nem a fronthelyzet miatt

Bendarzsevszkij Anton: legkésőbb novemberig lehet áttörés az orosz–ukrán béke ügyében, de nem a fronthelyzet miatt

Az olyan befolyásoló körülmények, mint az időjárás alakulása vagy az energetikai infrastruktúra állapota, egyre inkább a béke, a kompromisszum irányába terelheti az ukránokat, Oroszország szempontjából pedig egyáltalán nem mindegy, milyen eredményt hoz a novemberi, amerikai félidős kongresszusi választás – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.
 

Bóka János az Arénában: Horvátország és Ukrajna is tudja zsarolásra használni az energiafegyvert

Ukrajna tovább élezheti feszült viszonyát Magyarországgal Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint

Kenyában valaki az orosz hadseregbe toborzott embereket a gyanú szerint

VIDEÓ
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.26. csütörtök, 18:00
Győri Enikő
a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fegyverkezés helyett az egészségügy fejlesztése: beintett Donald Trumpnak a közép-európai ország vezetője

Fegyverkezés helyett az egészségügy fejlesztése: beintett Donald Trumpnak a közép-európai ország vezetője

Andrej Babiš cseh miniszterelnök egy friss interjúban leszögezte: kormánya nem tervezi, hogy a védelmi kiadásokat a GDP 3,5 százalékára emelje, mivel a lakosság egészségét tartják elsődlegesnek. A kormányfő emellett egyértelművé tette, hogy az ukrajnai háború rendezése nem tartozik a kabinet prioritásai közé, azt a nagyhatalmi vezetők feladatának tekinti.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rohamosan közeleg a nőnap: virág mellett-helyett idén más is lehet az ajándék

Rohamosan közeleg a nőnap: virág mellett-helyett idén más is lehet az ajándék

Bár a virágcsokor továbbra is a nőnap központi eleme, a vásárlói szokások egyértelműen átalakulóban vannak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran hold talks seen as crucial to prevent conflict

US and Iran hold talks seen as crucial to prevent conflict

The indirect negotiations in Geneva are seen as a last-ditch effort, but the chances of a nuclear agreement are unclear.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 26. 16:35
Új részletek derültek ki a hivatalos jelentésből a kenyai repülőgép-tragédia ügyében
2026. február 26. 16:01
Rendkívüli pénz a tanároknak: a bruttó 152 ezer forintos juttatásra a KSH-számok korrekciója miatt van szükség
×
×