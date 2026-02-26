Orbán Viktor: a nemzeti petíció arról szól, hogy mondjunk nemet, „nem fizetünk!”

„Ha azt akarjuk, hogy Magyarország jó pályán maradjon, hogy megvédjük Magyarország családjainak életszínvonalát, akkor ebbe a küzdelembe bele kell állni. Nemet kell mondani nemcsak a kormánynak, hanem az egész országnak. És akkor, ha jól csináljuk, de csak akkor, sikerülhet. De ahhoz, hogy sikerüljön, először akarni kell. A petíció arról szól, hogy mondjunk nemet. Nem fizetünk!” – fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő úgy értékelt, hogy a dolgok kezdenek súlyossá válni, most, hogy az ukránok „olajblokád alá vették Magyarországot”, ez még inkább így van.

Ráadásul az európai vezetők tegnap megegyeztek Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy folytatni fogják a háborút – mondta, rámutatva: ez egyre több pénzt fog elvenni Európától az ukrán állam működésére és a háború pénzelésére is. Az a kérdés, hogy odaadjuk-e nekik a pénzünket, vagy nem – tette hozzá.

„Én eddig erre mindig nemet mondtam. Nekem nagy segítség, hogyha arra az egyértelmű magyar álláspontra tudok hivatkozni, hogy a magyar emberek, akiket megkérdeztünk, nemet mondanak a háború finanszírozására, nem akarják fizetni az ukrán állam működését, és nem fogadják el, hogy a rezsiárakat a háború miatt emeljék” – mondta Orbán Viktor.