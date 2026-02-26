ARÉNA - PODCASTOK
Konyhakés egy fából készült asztalon.
Nyitókép: Getty Images/Indigo-stock

Hosszú évek sérelmei után kést ragadott az addig példamutató életet élő óvónő

Infostart / MTI

Erős felindulásból elkövetett emberölés miatt négy év börtönbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék első fokon azt az óvónőt, aki 2024 szilveszterén meggyilkolta az anyját Budapesten.

Az előkészítő ülésen a nő a vádiratban foglaltakkal egyezően ismerte el bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, ezért a bíróság bűnösnek mondta ki.

Az ítélet nem jogerős, mert az ügyészség súlyosbításért fellebbezett – tartalmazza a bírósági közlemény.

A vádiratot idézve azt írták: a vádlott születésétől fogva a szüleivel élt, kapcsolata az anyjával gyerekkorától kezdve konfliktusokkal terhelt volt. A sértett a lányát annak felnőtt korában is gyerekként kezelte, családi és baráti kapcsolatait ellehetetlenítette, nem hagyta őt önálló életet élni. Elkísérte a munkahelyi kirándulásokra is, elvárta, hogy az óvónőként dolgozó lánya munka után rögtön hazamenjen, és még az öltözködésébe is beleszólt.

A nő nem szólt vissza az anyjának, mindig eltűrte viselkedését. Amikor nyugdíjba ment, kettejük viszonya még inkább megromlott.

A bűntény napján a sértett újra belekötött a lányába,

ordított vele és őrjöngött, őt „szar, szemét gyereknek” nevezte.

A vádlott ezt már nem tudta tolerálni, a hosszú évek alatt elszenvedett lelki sérelmek és megaláztatás hatására olyan felfokozott érzelmi-indulati állapotba került, hogy egy sodrófával ütlegelni kezdte az anyja fejét – áll a közleményben.

A nő fojtogatta is anyját, végül egy 17 centiméter pengehosszúságú konyhakéssel legalább 10-szer megszúrta őt.

A sértett a helyszínen meghalt.

Azt írták: a bíróság az ítélet szóbeli indokolásában rámutatott arra, hogy a vádlott idősebb korú, visszahúzódó személy, aki példamutató életet élt és büntetlen előéletű. További enyhítő körülménynek számított teljeskörű, részletes beismerő vallomása, megbánó magatartása, önfeljelentése. Súlyosító körülménynek minősült ugyanakkor az, hogy a bűncselekményt időskorú hozzátartozó sérelmére követte el.

Az ítélet indoklásakor elhangzott az is, hogy egy olyan ember állt a bíróság elé, aki példamutató életet élt, ám a családját nem választhatja meg magának senki sem.

A bíróság az ügyet egy olyan családi tragédiaként ítélte meg, amely rávilágít arra, hogy „emberölés és emberölés között is van különbség, még akkor is, ha egy életellenes cselekedet sem maradhat büntetlenül”.

Az eset hátterében húzódó körülmények említésekor a bíróság azt is hangsúlyozta: „családon belüli erőszaknak minősül az is, ha valakit lelkileg, verbálisan bántalmaznak”.

Hosszú évek sérelmei után kést ragadott az addig példamutató életet élő óvónő

