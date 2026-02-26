Orbán Viktor nyílt levelet írt az ukrán elnöknek – a nap hírei

Nyílt levélben szólította fel az ukrán elnököt a Barátság kőolajvezeték azonnali újraindítására Orbán Viktor miniszterelnök. A magyar kormányfő úgy fogalmaz: a kijevi vezetés lépései Magyarország érdekeivel ellentétesek, és a magyar családok biztonságos és megfizethető árú energiaellátását sodorják veszélybe. A Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter kijelentette, ha tartósan kiesik a Barátság kőolajvezeték, a magyar benzinárak drasztikusan emelkedhetnek.

Az Európai Unió sürgetése és Magyarország tiltakozása ellenére sem tartja lehetségesnek az ukrán elnök a Barátság kőolajvezeték gyors megjavítását. Volodimir Zelenszkij a Reutersnek nyilatkozva úgy fogalmazott: a magyaroknak az oroszokhoz kellene fordulniuk, hogy Ukrajnában megszűnjenek az energetikai létesítmények elleni csapások.

Újabb ellenlépésekre is kész Ukrajnával szemben a szlovák kormány az olajszállítások leállítása miatt. Robert Fico kormányfő ugyanakkor azt is közölte: továbbra is támogatja Kijev európai uniós csatlakozását, de csak feltételekkel.

A Mol felszólította a horvát olajvállalatot, a Janafot, hogy engedjék át az orosz kőolajat az Adria vezetéken. A Mol egy napos határidőt adott a válaszra. Elutasítás esetén a Mol az Európai Bizottsághoz fordulhat, és kártérítést indíthat.

A honvédség megduplázta az ország keleti felébe telepített helikopteres képességet – közölte a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte: holnap 20, majd pedig további 40 energetikai létesítményhez vezényelnek katonákat a rendőrség támogatására. A miniszterelnök tegnap rendelte el a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését.

Eljárást indított a rendőrség a gödi akkugyár ügyében megjelent legújabb videó nyomán. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke tette közzé a felvételt, amelyen egy szemtanú arról számolt be, hogy a veszélyes anyagokat a katasztrófavédelmi ellenőrzések idejére a gödi akkummulátorgyárból más településekre szállították.

Újabb 200 milliárd forinttal, 900 milliárd forintra nő a Demján Sándor Programban elérhető finanszírozási termékek keretösszege. Az EXIM arra hívja fel a figyelmet, hogy a keretbővítésből 100 milliárd forintot kifejezetten a forgóeszközök finanszírozására használhatnak fel a kis-és közepes vállalkozások.

Mától újból elérhető a lakossági távhőpályázat. A keretösszeg 4,1 milliárd forinttal emelkedett, így ismét jelentkezhetnek a társasházak és lakásszövetkezetek a távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerelését támogató kiírásra.

Minimum 50 százalékkal emelkedhetnek a tanulmányi ösztöndíjak az egyetemeken a tavaszi félév során – közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Az egyetemekhez érkezett pluszforrásokból az intézmények saját szempontjaik szerint dönthetnek az ösztöndíjemelésről, ami az alapítványi, az egyházi és az állami fenntartású intézményeket is érinti.

Nem tervezi a kormány, hogy meghatározza a Magyarországon működő nagybankok számát – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón arra reagált, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közelmúltban arról beszélt: öt nagybank megmaradását tartaná célszerűnek.

Eltörölheti az autópálya-matrica vásárlásával kapcsolatos kényelmi díjat az online ügyintézésnél a kormány az Energiaügyi Minisztérium rendelettervezete szerint. A társadalmi egyeztetésre március 5-ig várja az észrevételeket a tárca.

Indulhat a Petőfi híd felújításának tervezése, miután a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta a közbeszerzési eljárás elindítását – közölte a BKK. A felújítás előkészítése évek óta zajlik.

Magyarország továbbra sem fogadja el a vidékfejlesztési agrárforrások összevonását, az egységes alap létrehozását – tájékoztatott a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Brüsszelben. Navracsics Tibor közölte: Magyarország az uniós ülésen ragaszkodni fog a kohéziós politika önálló eszközrendszerének megtartásához.

Az Európai Bizottság bemutatta új terrorellenes menetrendjét. A tervek között szerepel az uniós szintű hírszerzési elemzési kapacitások megerősítése, valamint az Europol elemzői és nyílt forrású információgyűjtési képességeinek bővítése.

Folytatják a nukleáris tárgyalásokat az amerikai és iráni tisztviselők Genfben. Az amerikai elnök már korábban arra figyelmeztetett: kész újabb légitámadást indítani, ha nem születik megállapodás.

Elbuktak a francia kormány elleni újabb bizalmatlansági indítványok a nemzetgyűlésben. Két ellenzéki párt, a jobboldali Nemzeti Tömörülés és a radikális baloldali Engedetlen Franciaország azt kifogásolta, hogy a kabinet 3 éves vita után, rendelettel vezette be több évre szóló energiaprogramját.

Szerbiában véget ért az ügyvédek sztrájkja. A munkabeszüntetés kiváltó oka az igazságügyi törvények módosítása volt. A jogszabálymódosítások az ügyvédek véleménye szerint kormányzati ellenőrzés alá vonják az igazságügyet, valamint veszélyeztetik a bíróságok függetlenségét és az ügyészség önállóságát.

Kétoldali tüdőgyulladással kórházba került a szerb belügyminiszter, állapota súlyos. A 60 éves Ivica Dacicot lélegeztetőgépre kellett kapcsolni. A politikus a szerb kormány miniszterelnök-helyettese is, illetve a kisebbik kormánypárt, a Szerbiai Szocialista Párt elnöke.