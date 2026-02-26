Kína 120 Airbus repülőgépet rendelne Németországtól

Friedrich Merz kancellár több előrelépésről is tájékoztatott a Li Csiang miniszterelnökkel, majd Hszi Csin-ping államfővel folytatott tárgyalásai nyomán.

Így többek között arról, hogy Kína akár 120 Airbus típusú repülőgép megrendelésére készül. Merz ezt a kínai elnökkel való találkozója után árulta el. Nyilatkozatában

„nagyszámú” rendelésről beszélt, hozzátéve, hogy ez a szám akár 120-ra rúghat.

Tavaly nagy vihart kavart, amikor a Donald Trump amerikai elnök által elindított vámháború nyomán Kína tömegével vonta vissza a megrendeléseit az amerikai Boeing repülőgép-gyártó felé.

Most a német kancellár további részleteket egyelőre nem árult el, azt ugyanakkor hozzátette, hogy „egy sor” más német vállalat a kínai partnerrel kötendő szerződések lehetőségeire számíthat. Hozzátette ugyanakkor, hogy ezeket még nem véglegesítették.

Ami az esélyeket illeti, jelzésértékű, hogy

a kancellárt mintegy harminc német vállalat képviselője kísérte kínai látogatására.

Közvetve ezt erősítették meg a kínai vezetők, mind a miniszterelnök, mind az államfő a partnerség esősítését szorgalmazta.

A német portálok, köztük a Der Spiegel által idézett nyilatkozatban Merz ugyanakkor elégedetlenségének adott hangot a két ország közötti kereskedelemben Németországot sújtó, 80 milliárd eurót meghaladó hiány miatt.

„A hiány 2020 óta megnégyszereződött. Ez a dinamika nem egészséges”

– fogalmazott a kancellár, ismételten hangsúlyozva, hogy a gazdasági kapcsolatok bővítéséhet „tisztességes és átlátható” versenyre van szükség.

Merz már közvetlenül a vizit előtt hangsúlyozta, hogy meg kell vitatni, miként akadályozzák a különböző kínai kereskedelmi korlátozások a tisztességes versenyt.

Az előzetes Airbus-rendelés elemzők szerint az előrelépésre utal, mint ahogy az is, hogy a két fél megállapodott a korábban rendszeres, de évekkel ezelőtt megszakadt kormánykonzultációk felújításában. Az eddigi utolsót 2023-ban Berlinben tartották,

A létrejött egyezség szerint a két kormány illetékes képviselői még ebben az évben ismét tárgyalóasztalhoz ülnek. A helyszín ezúttal Peking lesz.

A vizitről tudósító ARD közszolgálati televízió emlékeztetett ara, hogy Kína Németország legfontosabb kereskedelmi partnere. Ezért is fontos tárgyalási témát jelentett a német vállalatok kínai nyersanyagoktól és ritkaföldfémektől való függősége, valamint a tisztességes piaci verseny. Számos ágazatban, így elsősorban az autóiparban Kína a német gyártók ádáz vetélytársa.

A geopolitikai, illetve biztonságpolitikai helyzet megvitatásával kapcsolatban a tudósítás kiemelte: Merz arra kérte a pekingi vezetést, hogy vesse latba befolyását az Ukrajna ellen négy éve indított orosz agressziós háború befejezését célzó erőfeszítések sikere érdekében.

„Tudjuk, hogy Moszkvában nagyon komolyan veszik a Kínából érkező jelzéseket” – fogalmazott Merz a Hszi Csin-pinggel való tárgyalása után,

A kínai elnök azonban ismét tartózkodott attól, hogy Oroszországot közvetlenül hibáztassa.

Ennek ellenére Németország mellett más nyugati országok - köztük mindenekelőtt Franciaország és Nagy- Britannia szintén egyre szorosabb kapcsolatokra törekszenek Kínával. Ennek fő oka Donald Trump elnök kiszámíthatatlan politikája, ami tovább növelte az ázsiai ország jelentőségét partnerként mind a kereskedelemben, mind más stratégiai területeken.

Értesülések szerint Donald Trump amerikai elnök áprilisban szintén pekingi látogatásra készül