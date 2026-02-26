A nevét sem ismerik a magyar autósok a leggyakoribb KRESZ-táblának

A legfontosabb és legismertebb KRESZ-táblánkat stoptáblaként emlegetjük, pedig nem is ez a neve. A hazai közlekedési szabályokat olvasva kiderül, a hivatalos neve a KRESZ-ben „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező”.

A „stoptábla” kötelező megállást ír elő. Tehát nem gurulva, araszolva, hanem szabály szerint teljesen megállva. Az, hogy hol kell megállni az Állj, Elsőbbségadás kötelező! táblánál, attól függ, hogy hol található a tábla, és hogy van-e felfestve megállás helyét jelző vonal – olvasható a vezess.hu cikkében.

Ha van megállás helyét jelző vonal, akkor a vonal előtt.

Ha nincsen megállás helyét jelző vonal, akkor a kereszteződésbe való behajtás előtt.

Ha vasúti átjáróban van elhelyezve a stoptábla, akkor a jelzőtábla előtt.

Csakhogy a tábla alatt láthatunk kiegészítő táblákat is, amelyek megbonyolítják a helyzetet.

Ilyen például a kerékpársávot, kerékpáros közlekedést jelző kiegészítés. A lényeg, hogy ilyenkor a bringásoknak itt elsőbbsége van.

Ha tehát a kiegészítő táblán a kerékpár-közlekedésre utaló jelzés van, abban az esetben az úttest kerékpár-közlekedés céljára burkolati jellel kijelölt részén áthaladó kerékpáros részére elsőbbséget kell adni.