Alice Weidel, a német ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) párt társelnöke a párt ifjúsági szervezete, a Németország Nemzedék (Generation Deutschland) alakuló kongresszusán Giessenben 2025. november 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Nagy győzelmet aratott az AfD, már nem „szélsőséges” párt

Infostart / MTI

A kölni közigazgatási bíróság csütörtökön felfüggesztette az Alternatíva Németországért (AfD) párt „szélsőséges” besorolását az ügy jogerős lezárásáig.

A bíróság az AfD által benyújtott azon keresetnek adott helyt, amelyben a párt a német belbiztonsági szolgálat (BfV) 2025-ben hozott döntését támadta meg. A csütörtökön született ideiglenes végzés a bírósági ítélet meghozataláig érvényes, de a végleges döntés időpontja még nem ismert.

A bíróság közleménye szerint az eddigi gyorsított vizsgálat alapján nem bizonyítható, hogy a párt egészében a korábban kifogásolt szélsőséges álláspontok uralkodnának.

A BfV májusban sorolta a pártot a „szélsőséges” kategóriába, ami lehetővé tette annak fokozott megfigyelését, ami heves vitákat váltott ki Németországban: egyes politikusok az AfD betiltását szorgalmazták, a párt viszont a demokrácia elleni támadásnak minősítette a besorolást. Marco Rubio amerikai külügyminiszter a döntés kihirdetését követően a besorolás felülvizsgálatára szólította fel a német hatóságokat.

A döntés különösen a közelgő tartományi választások előtt számít jelentős lépésnek, mivel befolyásolhatja a politikai kampányt és a párt megítélését a választók körében.

A párt társvezetője, Alice Weidel az AfD, a demokrácia és a jogállam nagy győzelmeként üdvözölte a bírósági határozatot.

