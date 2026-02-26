2,5 kilométeres füstoszlop emelkedik az égbe Negros szigetén

Teresito Bacolcol, a Fülöp-szigeteki vulkanológiai intézet vezetője szerint a tűzhányó felett 2,5 kilométer magas füstoszlop kígyózik. Egy héten belül ez a vulkán második közepesen súlyos kitörése, s a napokban egy még nagyobb „robbanásszerű kitörés” is várható.

Bacolcol szerint a hatóság most 24 órás megfigyelés alá helyezi a tűzhányót mielőtt döntés születne arról, hogy az ötfokozatú skálán hármas szintre emeljék a riasztás fokozatát.

Időközben La Castellana városának közelében hamueső esett. A hatóságok maszkokat osztottak ki – ismertette John De Asis, a helyi mentőszolgálatok szóvivője.

A Kanlaon a Fülöp-szigetek 24 aktív vulkánjának egyike. A szigetország a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, így gyakoriak a földrengések és vulkánkitörések.