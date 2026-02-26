ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.53
usd:
319.65
bux:
126768.38
2026. február 26. csütörtök Edina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

2,5 kilométeres füstoszlop emelkedik az égbe Negros szigetén

Infostart / MTI

Kitört a Kanlaon vulkán a Fülöp-szigetekhez tartozó Negros szigeten csütörtökön.

Teresito Bacolcol, a Fülöp-szigeteki vulkanológiai intézet vezetője szerint a tűzhányó felett 2,5 kilométer magas füstoszlop kígyózik. Egy héten belül ez a vulkán második közepesen súlyos kitörése, s a napokban egy még nagyobb „robbanásszerű kitörés” is várható.

Bacolcol szerint a hatóság most 24 órás megfigyelés alá helyezi a tűzhányót mielőtt döntés születne arról, hogy az ötfokozatú skálán hármas szintre emeljék a riasztás fokozatát.

Időközben La Castellana városának közelében hamueső esett. A hatóságok maszkokat osztottak ki – ismertette John De Asis, a helyi mentőszolgálatok szóvivője.

A Kanlaon a Fülöp-szigetek 24 aktív vulkánjának egyike. A szigetország a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, így gyakoriak a földrengések és vulkánkitörések.

Kezdőlap    Külföld    2,5 kilométeres füstoszlop emelkedik az égbe Negros szigetén

fülöp-szigetek

vulkán

tűzhányó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egy napot adott a Mol, ha a Janaf nem enged, jogi lépések következhetnek

Egy napot adott a Mol, ha a Janaf nem enged, jogi lépések következhetnek

A Mol-csoport szerint időhúzás történik, ezért felszólították a Janafot, hogy haladéktalanul adjon biztosítékot arra, hogy átengedi a tengerről érkező nem szankcionált orosz kőolaj-szállítmányokat. Miután a magyar vállalat szerint – az EU-s és amerikai szankciók alapján – a horvát vezeték-üzemeltető erre köteles, legkésőbb február 27-ig várják az egyenes választ, elutasítás esetén pedig az Európai Bizottsághoz fordulhat, kártérítést indítva.
 

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

Orbán Viktor: a nemzeti petíció arról szól, hogy mondjunk nemet, „nem fizetünk!”

Szijjártó Péter: Kijev ma színt vallott, politikai okok miatt blokkolják az olajszállítást és zsarolni próbálnak

VIDEÓ
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.27. péntek, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orosz drónt észleltek riasztották a vadászgépeket Magyarország szomszédjában

Orosz drónt észleltek riasztották a vadászgépeket Magyarország szomszédjában

Románia vadászgépeket riasztott, miután az ukrán infrastruktúra elleni orosz légicsapások során egy drón megsértette az ország légterét. Ez két napon belül már a második ilyen incidens volt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az alváshiány tényleg butít: mérhetően csökken az intelligencia, ha nem alszunk eleget

Az alváshiány tényleg butít: mérhetően csökken az intelligencia, ha nem alszunk eleget

Az alvás minősége közvetlenül befolyásolja a kognitív teljesítményt és az intelligenciát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hillary Clinton's Epstein testimony paused after photo leaked from closed-door session

Hillary Clinton's Epstein testimony paused after photo leaked from closed-door session

The former US Secretary of State testifies she "had no idea" of Epstein crimes as she calls for President Trump to be questioned.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 26. 18:15
Súlyos büntetésre számíthat a kínaiakhoz szegődött amerikai pilóta
2026. február 26. 18:04
588 millárd dollár körülire teszik a háborús károkat Ukrajnában
×
×