Bóka János az Arénában: Horvátország és Ukrajna is tudja zsarolásra használni az energiafegyvert

Ukrajna és az EU közötti társulási megállapodás szerint az ukránok biztosítják az energiahordozók szabad tranzitját az Unió és tagállamai felé. Ha a Barátság működőképes volt, de a kőolajszállítást mégsem indították újra, akkor az ukránok nem tettek eleget nemzetközi kötelezettségüknek – mondta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter az Inforádió Aréna című műsorában.

A Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos események sora zavaros az ukrán oldalról. A magyar kormány információi szerint január 27-én maga a vezeték és a vezeték működtetéséhez közvetlenül szükséges infrastruktúra nem szenvedett károsodást – mondta Bóka János, aki szerint a vezeték környéki tárolóstruktúra sérült meg. „Ez nyilván jelent elhárítási és javítási feladatokat a szolgáltató számára, de a mi információink és értékelésünk alapján

a vezeték a legpesszimistább becslések szerint is február közepe óta üzemképes, ami azt jelenti, hogy politikai döntés, hogy nem indították újra”

– mondta Bóka János, aki hozzátette: elolvasta az elnök, a külügyminiszter és több releváns szereplő nyilatkozatát. Az ukránok nagyon ügyesen fogalmaznak – összegezte.

„Sohasem mondják azt, hogy a vezeték nem alkalmas a szállításra, hogy nem indítható újra. Az ukránok mindig csak azt mondják, hogy az oroszok a hibásak, Magyarország ezzel az oroszok háborúját finanszírozza, azt mondják, hogy Magyarországnak le kellene válnia az orosz kőolajról és a földgázról. Azt mondják, hogy Oroszország az agresszor, és Magyarország összekeveri az agresszort az áldozattal, stb.” – fogalmazott Bóka János, aki szerint

Magyarország energiaellátása jelen pillanatban is biztosított. Ezt a célt szolgálják a stratégiai tartalékok és az alternatív beszerzési útvonalak aktiválása is.

Ezek ma nyilvánvalóan nem képesek arra, hogy teljesen kiváltsák a Barátság kőolajvezetéket, de arra a célra igen, amire az Adria kőolajvezetéket kitalálták, vagyis hogy tartalék és kisegítő vezeték legyen a Barátság vezetékhez képest. Ezeket a rendelkezésre álló eszközöket a magyar kormány felhasználja, tehát energiaválság nem fenyeget az országban – mondta a miniszter.

Bóka János szerint ha Ukrajna annak ellenére nem indította újra a kőolajszállítást, hogy a vezeték erre technikailag alkalmas volt, akkor nem Magyarországgal, hanem az Európai Unióval szemben követtek el nemzetközi jogsértést. A társulási megállapodás szerint ugyanis az ukránoknak biztosítaniuk kell az energiahordozók szabad tranzitját az unió és tagállamai felé – mondta az európai uniós ügyekért felelős miniszter.

Az ukránok ezzel egyébként jövedelemtől is elesnek, mert a vezeték tranzitdíjköteles. Azt gondolom, hogy itt nyilvánvalóan magasabb politikai megfontolások játszanak szerepet,

és ha az ukránoknak az a távlati céljuk, hogy rákényszerítsék Magyarországot és Szlovákiát arra, hogy leváljon az orosz kőolajról, akkor ők hosszabb távon is lemondanak a Barátság kőolajvezeték tranzitdíjáról. Tehát a ukrán állam valószínűleg elkönyvelte veszteségként ezt a tranzitdíjkiesést a magasabb rendű politikai célok kikényszerítése érdekében – fogalmazott Bóka János, aki a magyar–horvát viszonyról is beszélt az Arénában.

Magyarország és Horvátország között van egy energiapolitikai feszültség, ami már hosszú évek óta zajlik, és amelynek sok összetevője van

– mondta az európai uniós ügyekért felelős miniszter, hozzátéve: a horvátoknak van két célkitűzésük. Az egyik, hogy a jelenleginél jobban kihasználják a Horvátországon keresztül futó kőolaj- és földgázvezetékeket a régió ellátására, jó sok tranzitdíjért.

A horvátok által kért tranzitdíjak a régiós átlag többszörösére rúgnak, ki akarnak alakítani egy monopolhelyzetet, és ebből annyit akarnak profitálni, amennyit lehetséges

– fogalmazott. Bóka János szerint a horvátok másik célja egy kicsit bonyolultabb. A horvát miniszterelnök az európai tanácsüléseken és máskor is egyértelművé tette, hogy számára nem elfogadható, hogy Magyarország és Szlovákia kivételt élvez az orosz kőolajhoz és földgázhoz való hozzáférésre. Ezt jogosulatlan versenyelőnynek tekinti, amit igyekszik kibalanszírozni a rendelkezésre álló eszközökkel. A fő eszközük erre a cső, és ezt a csövet arra használják föl, hogy a régiónak ne legyen hozzáférése az orosz kőolajhoz és a földgázhoz. De azt látni kell, hogy az árkülönbözetet a Brent és az Ural kőolaj között még a kiemelkedően magas vezetékdíj sem tudja teljes mértékben ellensúlyozni, bár tény, hogy a horvátok sokat tesznek ennek az érdekében – mondta Bóka János, aki szerint

a horvátok elkezdték „kreatívan értelmezni a szabályokat”: azt mondják, hogy ide nem lehet orosz kőolajat betáplálni.

„Itt két dolgot kell tisztázni. Az egyik az, hogy jogában áll-e Magyarországnak ezen a vezetéken orosz kőolajat behozni. Erre a válasz határozottan az, hogy igen, mert amikor elfogadtuk az Európai Unióban az orosz kőolajra vonatkozó szankciós rendelkezéseket, akkor Magyarország kitárgyalta azt a mentességet, hogy mi közvetlenül, vezetéken beszerezhetünk orosz kőolajat. És ha ez a vezeték valamilyen ok miatt nem alkalmas az orosz kőolaj szállítására, mert például megrongálódott, akkor jogunkban áll tengeri úton is orosz kőolajat eljuttatni Magyarország területére valamilyen kikötőn való átzsilipeléssel, majd csővezetéken keresztül” – mondta Bóka János, aki hangsúlyozta: így

nem sért európai uniós szankciós rendelkezéseket az orosz kőolaj beszerzése az Adria vezetéken keresztül.

A másik kérdés, hogy maga a vezeték az fizikailag alkalmas-e orosz kőolaj szállítására. Bóka János szerint természetesen ha egy vezetéken lehet Brent kőolajat szállítani, akkor az Ural kőolaj szállítására is alkalmas. Ennek vannak bizonyos technikai feltételei, hogy milyen adalékanyagot kell hozzá keverni, de lehetséges. És innentől kezdve nem teljesen világos, hogy milyen alapon mondják a horvátok, hogy orosz kőolajat ezen a vezetéken keresztül nem lehet szállítani – fogalmazott Bóka János, aki szerint „ha bemegyünk abba az utcába, hogy az ukránok politikai okokból eldönthetik, hogy mikor nyitják meg és mikor zárják el a Barátság kőolajvezetéket, akkor ugyanezt a horvátok is megtehetik az Adriával, adott esetben egymással egyeztetve.

Nagyon jól tudják ezeket a vezetékcsapokat úgy forgatni, hogy az energiafegyvert zsarolásként lehessen alkalmazni Magyarországgal szemben bármikor, bármilyen általuk választott ügyben”

– mondta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában.